芬普尼｜台灣15萬隻「毒雞蛋」流入市面　當局宣布下架回收兼禁售

台灣當局日前抽驗雞蛋時，發現來自彰化文雅畜牧場的「鮮健蛋品洗選蛋」，檢出農藥代謝物「芬普尼」殘留量為法定上限的3倍，涉及約15萬顆雞蛋，流向全台十個縣市。知名超級市場如全聯等均受影響，相關產品已被要求立即下架回收、停止販售。



彰化縣衛生局派員確認涉事雞蛋是否全面下架。（彰化縣衛生局）

台媒報道，芬普尼（Fipronil）為廣效型殺蟲劑，在台灣可合法用於動物用藥、農藥、環境用藥，但禁止用於人類飼養的禽畜中。

由於芬普尼可用在稻米、玉米等作物的耕作過程中，使用這些作物製成的飼料有可能殘留芬普尼，最終進入動物體內，因此國際上有訂定相關的殘留標準。在台灣，現行芬普尼殘留容許量標準為0.01ppm（即10ppb），本次的問題蛋檢出芬普尼代謝物濃度為0.03ppm。

至於涉事雞蛋的污染原因，當局仍在調查中。

來自彰化文雅畜牧場的「鮮健蛋品洗選蛋」，檢出農藥代謝物「芬普尼」殘留量為法定上限的3倍。（彰化縣衛生局）

台灣林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海指出，臨床上芬普尼中毒並沒有特殊的解毒劑，民眾若誤食大量芬普尼農藥，可能會造成神經毒性，出現譬如意識不清、抽搐等症狀，甚至有生命危險。

台灣食藥署署長姜至剛則表示，芬普尼的劑量會決定毒性，以本次的狀況來說，60公斤體重的成人要在24小時內吃下100顆問題蛋，才會導致急性中毒；慢性中毒的話則是每日食用7至8顆。不過姜至剛也強調，民眾若仍有疑慮，可暫時先不要吃蛋，「沒有暴露就沒有風險」。