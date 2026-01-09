雀巢奶粉回收｜國務院食安辦：已督促召回中國境內相關批次產品

針對雀巢能恩、惠氏ILLUMA共21個批次嬰幼兒配方奶粉，疑受蠟樣芽孢桿菌污染，國務院食安辦、市場監管總局周四（1月8日）稱對此高度重視，已第一時間督促雀巢（中國）有限公司認真落實企業主體責任，召回在中國境內銷售的相關批次產品，切實維護消費者合法權益。雀巢（中國）有限公司已按要求實施召回。國務院食安辦、市場監管總局將持續強化監管，做好相關工作，全力保障嬰幼兒配方乳粉質量安全。



雀巢能恩、惠氏ILLUMA、S-26 ULTIMA系列21個批次嬰幼兒配方奶粉，原材料或含蠟樣芽孢桿菌，雀巢香港展開回收。（雀巢圖片）

雀巢集團中國公司1月7日曾回應稱，食品安全與品質始終是雀巢的重中之重。雀巢歐洲部份市場對嬰幼兒配方奶粉產品啟動了預防性回收措施，雀巢中國對此高度重視，中國市場少數產品可能受到影響。作為預防性舉措，已經對部份特定批次的嬰幼兒配方奶粉進行了回收。截至目前，尚未收到與相關產品有關的任何不適報告。