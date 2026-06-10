日菲擅自海域劃界談判　國台辦：民進黨已淪為徹頭徹尾的民族敗類

日本和菲律賓5月28日宣布就劃定兩國之間、位於台灣東部海域的專屬經濟區（EEZ）和大陸架海洋邊界進行正式談判。針對此舉，大陸強調一中原則，兩岸應共同維護國家主權和領土完整。民進黨當局則妄稱「兩岸互不隸屬，中國無權置喙、無權代替台灣發言」，並表示台與日、菲分別簽有「漁業協議」，將繼續與日菲協商海事議題。



新華社報道，6月10日，國務院台辦舉行例行新聞發布會，發言人張晗表示，日菲繞開中國擅自啟動所謂「劃界談判」，嚴重侵害中國海洋權益，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，完全非法無效。民進黨當局卑躬屈膝，迎合外部勢力，已經淪為徹頭徹尾的民族敗類。



國台辦發言人張晗。（國台辦）

張晗表示，日菲宣布的擬劃界海域位於台灣島以東，中國在上述海域擁有專屬經濟區和大陸架，日菲繞開中國擅自啟動所謂「劃界談判」，嚴重侵害中國海洋權益，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，完全非法無效。

張晗指出，民進黨當局卑躬屈膝，迎合外部勢力，已經淪為徹頭徹尾的民族敗類。面對兩岸同胞的同聲譴責，民進黨當局又變了副嘴臉，翻炒「台獨」謬論，妄圖轉移焦點、欺騙民眾。正告民進黨當局，任何數典忘祖、背叛民族的人都將無一例外被釘在歷史的恥辱柱上。

2026年5月28日，日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）舉行峰會前握手。（Reuters）

反制日菲海域劃界談判 北京宣布在台東部海域海上交通專項執法

此前，針對日菲海域劃界談判，6月6日，中國大陸交通運輸部組織，開展「台灣島東部海域海上交通專項執法行動」。

交通運輸部組織福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心、東海救助局開展台灣島東部海域海上交通專項執法行動，全面履行中國海上行政執法管轄權，增強深遠海巡航執法和重點水域交通管控能力，保障海上交通安全，維護國家權益。

圖為此前福建海事局巡航畫面。（東南網）

官媒《人民日報》國際評論專欄「鐘聲」6月7日刊登評論文章，批評日菲兩國以「安全合作」為名，行製造陣營對抗、推高地區安全風險之實，是禍亂亞太的危險一步。