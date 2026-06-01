中國海警位台灣島以東海域執法巡查　敦促日菲停止侵害中國主權

《央視新聞》報道，中國海警局新聞發言人姜略表示，6月1日，中國海警岱山艦編隊位中國台灣島以東海域依法開展執法巡查。



這是針對日本和菲律賓單方面宣布啟動中國台灣島以東海域劃界談判、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的必要行動。姜略表示，我們敦促日菲立即停止一切侵害中國主權權益的非法行動。中國海警將持續加強有關海域管控，以實際行動堅決維護國家領土主權和海洋權益。

2026年5月28日，日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）舉行峰會前握手。（Reuters）

據此前報道，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）5月28日訪問日本期間，日菲發表聯合聲明宣布正式啟動日菲間專屬經濟區和大陸架的劃界談判。中國外交部29日稱，所謂「劃界談判」完全非法無效，中方對此強烈不滿，堅決反對，已分別向日、菲提出嚴正交涉。

日本、菲律賓宣布的擬劃界海域位於台灣以東。

中國外交部發言人毛寧指，根據中國國內法和包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，中國在該海域擁有專屬經濟區和大陸架，日、菲擅自啟動所謂海域劃界談判，嚴重侵害中方海洋權益，嚴重違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法和國際關係基本準則。

她稱中方對此強烈不滿，堅決反對，已分別向日、菲提出嚴正交涉。她並稱，中方鄭重聲明，日、菲所謂「劃界談判」完全非法無效，不會對中方在台灣島以東海域的權利主張及行使自身合法權利造成任何影響，中方敦促日、菲立即停止任何侵害中方海洋權益的行動，以實際行動維護地區和平穩定。