反制日菲　北京宣布：台灣島東部海上交通專項執法和掃測行動結束

6月10日，交通運輸部台灣島東部海域海上交通專項執法和掃測行動圓滿結束。《新華社》報道稱，為全面履行中國海上行政執法管轄權，增強深遠海巡航執法和重點水域交通管控能力，保障海上交通安全，維護國家權益，6月6日至10日，交通運輸部組織福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心、東海救助局共同執行台灣島東部海域海上交通專項執法和掃測行動，開展海上巡航執法，掃測台灣島東部等重點海域。



報道指，這是針對日本和菲律賓單方面宣布啟動中國台灣島以東「海域劃界談判」、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的必要行動。



圖為「台灣島東部海域海上交通專項執法和掃測行動示意圖」。（福建海事局供圖）

報道提到，中國萬噸級海事巡邏船「海巡09」輪、台灣海峽大型巡航救助船「海巡06」輪、專業海道測量船「海巡08」輪、專業救助船「東海救113」輪共同執行本次行動，點驗過往船舶，提醒船舶遵守航行規則，查處各類海上違法違章行為，維護通航秩序；查驗船舶導助航設施情況，查驗過往船舶標識碼信息，開展台灣島東部海域掃測作業；海事執法人員對重要錨地、海上施工作業區、商漁船碰撞高風險警示區、鋪設海底電纜光纜水域進行了巡查。

報道指出，本次行動總航程1030海里，掃測總里程1025海里，點驗過往船舶198艘次，糾正船舶違章違法行為3艘次，強化了台灣島以東海域巡航執法和交通管控能力，進一步提升了海上交通安全保障水平。