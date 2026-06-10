日菲擅自海上劃界挑戰一中原則　專家：美國借小弟製造麻煩

日本和菲律賓5月28日宣布就劃定兩國之間、位於台灣東部海域的專屬經濟區（EEZ）和大陸架海洋邊界進行正式談判。這一試圖繞開中國進行海上劃界的舉動，隨後立刻引發中方強烈不滿。有專家認為，日菲是企圖通過海上劃界來挑戰一中原則、擠壓中國的戰略空間，而日益無法壓制中國的美國，正試圖拉攏其他國家給中國製造麻煩。



針對日菲劃界企圖、美國在背後操盤等問題，跨界政論與兩岸交流節目《兩岸圓桌派》近日邀請前台北縣縣長周錫瑋、中國傳媒大學台灣傳媒研究中心主任安峰山、台灣時事評論員賴岳謙，以及全球化智庫（CCG）副主任高志凱等人深入交流。

日菲劃界企圖：挑戰一中原則、擠壓中國戰略空間…

賴岳謙認為，日菲擅自談判海上劃界，顯然是為突出台灣的存在，因為原本日本與菲律賓在台灣東部海域並不存在重疊區域，但各自與台灣的經濟海域有重疊。「其意圖就是把中國內地摒除在外，由它們自行協商與台灣重疊海域的劃分問題。如此，無論是把台灣架空，還是把台灣拉入相關框架，實際上都涉及對一個中國原則的挑戰。」

賴岳謙續指，最後日菲很可能把美國拉進來，借軍事衝突，要求美國啟動軍事同盟條約。中國不在乎誰設計了這個框架，只在乎目前他們的行為會不會牽動東海與南海的整體安全局勢。正因如此，中國第一時間調動海警力量進入相關海域，用實力展現態度。

安峰山則稱，日菲其實是通過所謂的「海洋跨界」，擠壓中國的戰略空間，並配合美國長期推行的亞太戰略，把台海周邊的「水」攪得更渾，從而實現「渾水摸魚」。

2026年5月28日，日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）舉行峰會前握手。（Reuters）

高志凱提到劃界背後涉及的資源利益，以及菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.） 的個人盤算。他認為，兩國可能會在相關海域進行石油、天然氣開採，或者開發稀土資源；而小馬可斯「頻出風頭」只是為了解決家族困境。

高志凱稱：「馬可斯家族的大量資產被美國凍結，而且不少人在美國對其家族提起訴訟，已經有一筆4億美元的賠款需要馬可斯家族支付。美國方面表示，這筆賠償既可以要求立即支付，也可以暫緩處理。正因如此，小馬可斯現在上躥下跳，實則是為了解決家族困境，而非真正為菲律賓人民的福祉着想。」

美國利用「代理人」製造麻煩

日菲擅自行動的背後無疑也有美國的指使。周錫瑋指出，美國過去兩三年來一直試圖在科技、經濟、軍事、外交等各個方面「遏制」中國，但如今中國已經「火山噴發式地壓不住了」 。因此美國在多年壓制不成的情況下，想拉攏日本、菲律賓等國給中國製造麻煩。

圖為中國、日本和菲律賓之間的海洋邊界，其中涉及重疊的位置。（智庫GIS截圖）

周錫瑋還認為，歐美國家仍帶有偏見，不願接受中國崛起。他稱，「歐美國家在看待中國，乃至看待許多非西方國家時，往往帶有一種根深蒂固的偏見，這種偏見很大程度上來自過去殖民帝國時代所形成的思維方式。過去他們看不起中國人，但現在中國比他們更強，他們受不了，不願意接受這個事實。」

中國不怕擦槍走火

日菲海上劃界消息5月28日曝光後，中國外交部5月29日便作出正式對外表態。而等到6月1日，中國海警就進入台灣東部海域開展常態化執法巡查。

2026年5月28日，日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）在東京舉行會晤（Reuters）

安峰山指，中國在面對侵擾時，往往會通過後發制人的方式，實現化危為機。他稱，「中國不會主動挑起事端，而是保持戰略定力。但是，不主動挑起事端並不意味着怕事，恰恰相反，中國往往通過後發制人的方式，實現化危為機，使局勢朝着對自身更有利的方向發展。」

高志凱亦表示，中國不怕「擦槍走火」，而即便局勢升級擴大，中國也不會畏懼。他稱：「我始終堅信，在中美之間，美國沒有任何武器是中國沒有的，也沒有任何武器裝備是中國無法應對的。中國的原則是『不開第一槍』，我們不開第一槍，但堅決不會讓對方開第二槍。所以，不妨拭目以待，看看菲律賓到底有沒有膽量先開第一槍，一旦它開了第一槍，中國必然會將其制服。」