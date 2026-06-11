廣西屋苑爆炸7死17傷　居民以為地震抱子逃命　排除管道燃氣引發

6月11日凌晨1時40分許，廣西桂林市興安縣興安鎮靈湘路一幢民房發生爆炸，衝擊波巨大，方圓兩公里內的建築窗戶全被震碎，現場火光沖天、建築受損嚴重。截至下午1時，事故已造成7人死亡，17人受傷，部分傷者有骨折、腦出血等，另有一名兒童燙傷。經初步調查，已排除是管道燃氣引起爆炸，事故原因仍在調查。



《央廣網》報道，興安縣醫院急診一名醫護人員表示，醫院收治了部分傷者，有傷者左下肢外傷，已接受清創處理；還有部分傷者傷勢較重，出現骨折、腦出血、全身多處軟組織損傷等情況，另有一名兒童燙傷。傷勢較重的患者計劃轉院至桂林接受進一步治療。

興安縣燃氣公司相關工作人員稱，事發後，已安排工作人員到場檢查。事故原因與燃氣無關，目前不影響居民正常使用燃氣。

現場畫面顯示，一棟民房二層的陽台被炸毀，玻璃碎片散落一地，火勢較大。（央視新聞）

建築物外牆被燒黑，路面散落大量玻璃碎片和建築殘片。（微博）

親歷者：傳出兩聲巨響，抱子逃命「以為是地震」

《華商報大風新聞》報道，多位住在靈湘路附近的居民在社交平台發文稱，爆炸時聽到至少兩次巨響，間隔時間從數分鐘到十分鐘不等，「第一聲以為是打雷，第二聲直接把人從床上震了下來」，其家距離事發地有兩公里，但家中窗戶都被震碎。

另有居民稱，事發時他正在睡覺，傳出巨響後整幢樓都在晃動，「以為是地震，抱起孩子就往外跑，到樓下看到遠處火光沖天」，家中窗戶玻璃全部碎裂，客廳地面布滿玻璃渣。

事發路面散落大量玻璃碎片和建築殘片。（華商報大風新聞）

爆炸導致窗框飛脫。（微博）

現場建築受損嚴重 居民獲安置入住旅店

爆炸發生後，事發路面散落大量玻璃碎片和建築殘片。有附近居民反映，爆炸點周邊的商舖和居民樓受損嚴重，部分建築外牆被燒黑，窗戶碎裂。網傳消息稱，爆炸位置或是一間五金店，但官方未證實此說法。

事發街道已被封鎖，救援人員連夜展開搜救。為確保安全，受影響區域的居民已獲安置到附近的旅店。有居民透露，社區工作人員已通知他們暫時不要回家，政府會提供住處。