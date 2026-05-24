深圳餐廳卡式爐爆炸多人傷　現場一片狼藉　手機名牌袋等全受損

近日，深圳南山區一家餐廳包廂內，服務員將卡式爐（卡式石油氣爐/Gas爐）放在故障的電磁爐上加熱，約20分鐘後卡式爐爆炸，4名食客被震倒，多人受傷，現場多部手機、名牌手袋等財物受損。一名食客稱事後長期心悸失眠，留下心理創傷。



食客曾女士告訴記者，自己要求對方賠償經濟損失和精神損失2萬元（人民幣，下同），物品損失3萬元，總共5萬元，但店方認為訴求過高，無法接受。該門店店長回應記者稱，對方曾提出精神損失賠償高達9萬元，自己同意全額賠償損毀的手機及名牌手袋的市值，但對4人的精神損失只能賠償1萬元。

近日，深圳南山區某餐館包廂內，服務員將卡式爐放在故障的電磁爐上加熱，約20分鐘後卡式爐爆炸。（截取自微博@第一現場）

食客要求對方賠償總共5萬元人民幣，店方認為無法接受：

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關於賠償問題，街道兩次組織調解，雙方分歧過大，調解無效。店方法人明確拒絕再支付任何精神損失賠償，也不再接受現場調解。社區工作人員已引導雙方通過司法訴訟解決。此外，該店因兩項違法行為被擬罰款1.4萬元。

使用卡式爐注意三大安全隱患

隱患一：爐體「負荷」不匹配

卡式爐若強行搭配超出其適配尺寸的烤盤或鍋具，無疑是「小馬拉大車」。

隱患二：氣瓶安裝不到位

使用卡式爐時，需將氣瓶對準卡槽，聽到清脆的「咔噠」才算鎖死，避免氣體泄漏。

隱患三：環境「雷區」未避開

禁止在帳篷、車內等密閉空間使用；

避免在強風、烈日等環境下使用；

使用時需遠離高温熱源、明火、易燃物（如窗簾、酒精），保持至少1米的安全距離。



注意！卡式爐並排擺放也易引發卡式爐爆燃。

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