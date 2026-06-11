山西礦難82死｜山西省應急管理廳副廳長張和平被查　多名官員落馬

山西長治市沁源縣通州集團留神峪煤礦5月22日發生特大氣體爆炸事故，截至23日晚官方通報，事故造成82人遇難、2人失聯、128人受傷住院。



山西省紀委監委6月10日發布消息，山西省應急管理廳副廳長張和平涉嫌嚴重違紀違法，涉「通洲集團留神峪煤業有限公司5·22特別重大瓦斯爆炸事故」，目前正接受省紀委監委紀律審查和監察調查。



山西省應急管理廳副廳長張和平涉嫌嚴重違紀違法。（財新網）

據《財新網》報道，張和平長期在長治市工作，曾任煤炭工業局局長、副市長、市委常委，2023年改任山西省應急廳副廳長。此前包括沁源縣應急局局長孫曉曄、縣委書記趙永進等人在內已有四人落馬被查

公開資料顯示，張和平生於1968年6月，省委黨校研究生學歷。現任省應急管理廳黨委委員、副廳長。他曾在山西省屬煤炭企業潞安集團任職，曾任長治市煤炭工業局局長、黨組書記，長治市委常委、副市長等職。

山西煤礦爆炸釀82死 調查揭「陰陽圖紙、通報人數不準」等黑幕

按圖查看山西留神峪煤礦爆炸瞬間及救援相關圖片：

+ 12

6月2日，中共山西省紀律檢查委員會指出，長治市沁源縣委書記趙永進涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受省紀委監委紀律審查和監察調查。

緊接著，山西省長治市紀委監委6月7日通報，沁源縣應急管理局黨委書記、局長、應急管理綜合行政執法隊隊長孫曉曄，沁源縣應急管理局黨委委員、負責日常工作的應急管理綜合行政執法隊副隊長岳曉東，以及沁源縣應急管理綜合行政執法隊執法一隊隊長張謙涉嫌嚴重違紀違法，目前正分別接受長治市上黨區紀委監委、沁縣紀委監委、壺關縣紀委監委紀律審查和監察調查。

山西煤礦爆炸82死 長治市長鞠躬道歉：哀悼遇難者，向全社會道歉

長治市市長率領一眾官員，在記者會上向全社會鞠躬道歉，並向遇難者家屬表示深切哀悼。（Getty）

本文獲《聯合早報》授權轉載。

