山西礦難82死｜涉嚴重違紀違法　沁源縣應急管理系統三負責人落馬

山西長治市沁源縣通州集團留神峪煤礦5月22日發生特大氣體爆炸事故，截至23日晚官方通報，事故造成82人遇難、2人失聯、128人受傷住院。



繼長治市沁源縣委書記趙永進落馬後，再有應急管理系統三名負責人接受審查調查。



這是5月23日在山西通洲集團留神峪煤礦拍攝的救援現場。（新華社）

新華社報道，山西省長治市紀委監委6月7日通報，沁源縣應急管理局黨委書記、局長、應急管理綜合行政執法隊隊長孫曉曄，沁源縣應急管理局黨委委員、負責日常工作的應急管理綜合行政執法隊副隊長岳曉東，以及沁源縣應急管理綜合行政執法隊執法一隊隊長張謙涉嫌嚴重違紀違法，目前正分別接受長治市上黨區紀委監委、沁縣紀委監委、壺關縣紀委監委紀律審查和監察調查。

長治市沁源縣委書記趙永進涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受省紀委監委紀律審查和監察調查。（沁源縣政府官網）

這是5月24日凌晨在山西通洲集團留神峪煤礦瓦斯爆炸事故救援現場拍攝的救援機器人。（新華社）

山西煤礦爆炸釀82死 調查揭「陰陽圖紙、通報人數不準」等黑幕

《新華社》曾追蹤調查該宗爆炸事故。初步調查發現，涉事煤礦企業存在「陰陽圖紙、通報人數不準」等重大違法行為。2024年4月，國家礦山安全監察局公布全國災害嚴重生產煤礦名單，山西通洲集團留神峪煤業有限公司在列。

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官媒《環球時報》前總編輯胡錫進發文稱，山西是頭部產煤大省，但也是礦井安全事故的高危區。山西採煤歷史久遠，又大多是地下開採，風險遠高於露天礦，然而這次超大事故，在山西也是自2007年以來最嚴重的。