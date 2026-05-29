有片｜山西礦難湖南煙爆炸逾百死：失效CCTV、陰陽圖紙和大齡工人

最近中國接連發生了兩宗令人非常痛心的特大安全生產事故。



5月22日19時29分，山西長治市沁源縣的一座煤礦，發生了極其猛烈的氣體爆炸。事故造成的死亡人數經過官方核實，最終修訂為82人死亡、2人失蹤。這個數字不僅震驚全國，更是中國自2009年以來、足足17年來最嚴重的一宗礦難，連前《環球時報》總編胡錫進都發文表示，這起案件敲響了全社會新的安全警鐘。



山西礦難82死｜爆炸瞬間CCTV畫面公開：煙塵瀰漫可見度低｜有片

而在今年5月初，湖南瀏陽一間煙花廠也發生了大爆炸，當場炸毀整個廠房，造成37人不幸慘死。

5月5日凌晨，救援隊伍在湖南長沙瀏陽市官渡鎮事故現場救援（無人機照片）。（新華社）

兩次巨響帶走了超過100條寶貴的生命。今天這部影片，我們就根據官方調查，逐一剝開這兩宗災難背後的問題。我們會看到涉事煤礦到底如何利用「陰陽圖紙」瞞天過海，也會深度探討為什麼一群農村的「大齡勞工」，會頻頻成為這些致命事故的犧牲品？

山西沁源礦難82死——山西產煤大省礦難也多

我們先將視線帶到山西。出事的煤礦位於山西長治市沁源縣。在事發當日，地底突然傳來一聲巨響，高濃度的瓦斯氣體一瞬間引爆，整個礦井頓時被濃煙與有害氣體吞噬。

當時地底下一片混亂。根據其中一位倖存礦工的回憶，爆炸發生那時，他瞬間被巨大的衝擊波震暈。當他在黑暗中醒過來的時候，發現自己已經暈倒了足足一個小時。

山西煤礦爆炸｜倖存礦工暈倒1小時醒來：叫醒旁邊的人一起逃離

當時周圍充斥著刺鼻的煙霧，能見度極低，他沒有放棄，立刻大聲叫醒身邊其他暈倒的工友，大家手扶手、一步一步在死神手上逃出地面。不幸中的大幸，他們逃過一劫，但另外82位工友卻不幸罹難。

針對這次特大事故，胡錫進特別發文，他指出：「山西是中國最大的產煤大省，對中國的煤炭供應保障做出了最大貢獻。但與此同時，因為地質條件複雜、開採年限久遠等原因，山西煤礦的風險隱患其實從未根除。」 胡錫進坦言，近年山西雖然在煤礦安全方面投入巨大，科技防範水平也顯著提升，但是較大以及重大事故，依然會隔一段時間就捲土重來，這正是山西目前最具挑戰性的死穴。

5月24日拍攝的山西通洲集團留神峪煤礦瓦斯爆炸事故救援現場。（新華社）

他更列出數據指出，在過去多年裡，山西的礦難死亡人數長年都是全國最多的省份之一。其中，在1960年山西發生的一起礦難中，共導致了684人喪生。

這次事故發生之後，長治市市長率領一眾官員，在記者會上向全社會鞠躬道歉，並向遇難者家屬表示深切哀悼。市長道歉，是因為整件事背後的漏洞大到無法接受。首先，調查組一下去調查，就發現涉事的煤礦企業根本是「屢罰不改」。根據官方記錄，這間公司過去已經有多次因為違反安全生產條例而被罰款。

山西煤礦爆炸82死 長治市長鞠躬道歉：哀悼遇難者，向全社會道歉

長治市市長率領一眾官員，在記者會上向全社會鞠躬道歉，並向遇難者家屬表示深切哀悼。（Getty）

2024年，國家礦山安全監察局更將涉事煤礦列入全國「重大隱患煤礦」名單。但顯然，罰款並無阻止他們繼續違規作業。目前，涉事企業的相關負責人已經全部被警方控制。

「陰陽圖紙」與通報人數不準之謎

那麼到底這間煤礦是如何違規呢？調查結果揭露了一個非常惡劣的手段，叫做「陰陽圖紙」。 什麼叫陰陽圖紙？簡單來說，涉事煤礦為了應付政府監管部門的檢查，專門畫了一份合規、合法、看起來非常安全的「陽圖紙」上報；但私底下，為了挖掘更多的煤、賺更多的錢，他們實際開採時，是使用另一份毫無安全保障的「陰圖紙」來偷偷施工——他們就可以在地下深處，私自開挖出一個官方圖紙上完全不存在、偷偷摸摸運作的「隱形採礦區」。

在搜救過程中，救援人員發現，企業提供的圖紙與實際不符，還有未標註的隱藏巷道。（截取自微博@央視新聞）

山西煤礦爆炸釀82死 調查揭「陰陽圖紙、通報人數不準」等黑幕

按圖查看山西留神峪煤礦爆炸瞬間及救援相關圖片：

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因為使用了「陰陽圖紙」，加上人員管理極其混亂，導致監管部門平時根本掌握不到地底下真正的工人分佈與開採狀況。這也解釋了，為什麼事故一發生時，官方通報的被困與傷亡人數會出現「不準確」的混亂情況——入井牌寫著124人，怎料最後核實，實際下井人數竟然高達247人，足足差了一倍。

輿論痛批，這種利用兩套圖紙來欺騙監管的行為，簡直是將礦工的生命當成賭注。評論指出，雖然中國近年大力整頓煤礦安全，但這次17年來最嚴重的礦難徹底暴露了，部分企業為了利益，依然敢冒天下之大不韙，用欺騙手段去衝破安全底線。

5月湖南煙花廠爆炸——失效的CCTV與安全檢查

講完山西的煤礦，我們再轉到今年5月初發生的湖南瀏陽煙花廠大爆炸。這場事故同樣慘烈，共造成37人死亡、60幾人受傷。 根據一名倖存員工的描述，當時他在廠房做工，突然看到前面冒出不明濃煙。工人的直覺告訴他有危險，他當機立斷立刻轉身向外跑，結果「剛剛好跑開了兩秒鐘」，後面就傳來驚天動地的爆炸聲。整個廠房一瞬間被炸毀，黑火藥反覆引燃，火光衝天。他爬行逃生撿回一命，但有37個工友就來不及走，不幸喪生。

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更令人憤怒的事實是後續調查中曝光，當監管人員想要調取工廠的閉路電視去還原事發經過與查找原因時，竟然發現，這間煙花廠雖然安裝了監控十多年，但該系統竟然只有企業有監視畫面的儲存功能。瀏陽市應急管理局瀏陽市煙花爆竹產業視頻監控室負責人稱，當時企業周邊整個因為爆炸斷電，政府的監控畫面也同步失效，顯示當地安全CCTV系統嚴重落後。

瀏陽市煙花爆竹產業視頻監控室。（央視）

涉事企業｢華盛煙花｣自2021年起被檢查逾20次，大部分結果均顯示｢有隱患｣。（央視）

更巧合的是，這間煙花廠與山西個煤礦一樣，過去屢次被安檢部門查出存在重大安全隱患（例如將氧化劑與還原劑違規混存），但每一次都沒有徹底整改，直到悲劇發生。

去年5月，瀏陽市應急管理局對涉事企業檢查後發現的違法違規行為和相關隱患。（央視）

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深度觀察——發展不平衡下，大齡勞工「拿命換錢」的悲歌

如果我們將這兩宗事故，和之前發生的「外地採藍莓工人車禍」一併來看，媒體評論指出了一個非常值得社會深思的底層現象：為什麼近年頻頻遭遇致命勞動事故的，往往都是農村的大齡勞工？

在煤礦地底深處，冒死掘煤的是一群五十幾歲、為了養家無奈下井的農村大齡男工；而在地面上，頂著風雨坐非法改裝車去摘藍莓、或者在安全係數極低的煙花廠裡面徒手接觸黑火藥的，則往往是留守鄉下的農村大齡女工。

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對於這個沉重的現象，《香港01》的評論給出了一個最基本、也是最殘酷的現實判斷：「本次山西沁源煤礦瓦斯爆炸事故，道出一個最基本的現實：中國依舊是一個發展中國家，面臨發展不平衡不充分的問題。」 評論文章分析，中國真的非常大，除了大家平時見慣見熟、光鮮亮麗的北上廣深之外，其實背後還有大量的老少邊窮農村。在目前經濟發展不平衡的大背景之下，大城市早就吸納了絕大部分的生力軍與年輕人，而留在農村鄉下的這群60後、70後大齡勞工，因為年紀漸大，在主流就業市場上面根本「沒有選擇」。

加上這群60後與70後，從小到大都養成吃苦耐勞、勤儉節約的習慣，他們身上更有一種極其強烈的家庭責任感。無論是為了必須背負的上一代，還是想盡最後一分力去「托起」下一代，他們都只能像一頭老牛般，只要一息尚存，就不知疲倦地繼續咬牙苦撐。

而留在農村鄉下的這群60後、70後大齡勞工，因為年紀漸大，在主流就業市場上面根本「沒有選擇」。 （資料圖片）

這群夾在中間的60後、70後中國人，唯有拼命工作，甚至是「拿命換錢」。為了貼補家計、供書教學、或者幫自己存點臨老的醫療費與養老錢，他們在村子附近，往往只能選擇一些最高風險、勞動強度最大、而且完全沒有保障的行業。他們根本是用自己的生命，去與生活賭一把。 所以，如果企業用「陰陽圖紙」去欺騙監管，如果工廠用「無儲存功能的CCTV」來應付安檢，最終要出來買單、付出生命代價的，永遠是這群無權無勢、單純為了混兩餐飽飯而被迫冒險的基層大齡勞工。

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中國發展中的問題，如何靠發展解決？

山西沁源煤礦的82條人命，以及湖南煙花廠的37個冤魂，用血淋淋的事實告訴我們：當企業對安全失去敬畏，災難就會隨時降臨。17年來最嚴重的礦難，不僅是涉事企業的恥辱，更是整個安全監管體制必須嚴肅面對的一記警鐘。

面對這個「發展不平衡」帶來的生命代價，未來的路應該怎麼走？

《香港01》評論稿認為，「發展中的問題，應該通過發展來解決。」中國需要藉助現代科技與人民監督，建立現代化的治理體系和治理能力。例如對於高災害風險的煤礦，應該加速推動「科技興安」，讓AI、機器人全面參與高危作業，減少人工下井。事實上，在這次沁源礦難救援中，官方也開始使用礦山巡檢機器人下井偵測。

在這次沁源礦難救援中，官方也開始使用礦山巡檢機器人下井偵測。(新華社)

更重要的是，國家需要下大氣力推動經濟全面、平衡地發展，提供更多、更安全的工作機會。只有當治理體系不斷進步，經濟持續健康發展，社會變得更公平，當底層人民真正「有得選」，不需要再用年邁的身軀去「拿命換錢」的時候，礦難與生產事故的悲劇，才會真正大幅減少。

生命只有一次，根本無法重來。希望這次17年來最嚴重的礦難和煙花廠爆炸的教訓，能真正成為落實安全底線的最後警鐘。