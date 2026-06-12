向美國遞｢投名狀｣？台灣擬全面管制AI晶片輸華　走私大陸將入刑罪

甘當美方爪牙，民進黨當局又想交出一份向美輸誠、倚外謀獨的投名狀。當地時間6月9日，彭博社援引知情人士消息稱，為進一步迎合美國對華限制措施，台當局正考慮對向中國大陸銷售人工智能（AI）晶片實施更為嚴格的出口管制，通過更多法律手段，阻礙搭載英偉達（NVIDIA，又譯為輝達）晶片的AI服務器等高端半導體硬件流入中國大陸。



本文轉載自《觀察者網》。



去年6月，依照美國指令將科技和經貿政治化，賴清德當局將個別大陸企業及其多家子公司列為出口管制名單。中國商務部隨即將8家台灣地區實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。

據上述知情人士透露，作為與美國持續進行的貿易談判的一環，台當局此番計劃將銷售限制範圍擴大至所有中國大陸客戶，而非僅針對前述被列入所謂「黑名單」的特定企業。

文章認為，台灣相對香港，有實體經濟支撐。但兩者都不會因為經濟依賴大陸，而放棄自己的政治立場。圖為台灣晶片業龍頭台積電。（資料圖片）

該人士還稱，台當局已同意大方向上會遵循美方做法，擬對出口中國大陸、算力超出特定閾值的AI晶片實施管制，但尚未完全確定對美政策的跟進程度，與美方仍有細節待敲定。

美媒指出，若該管制措施落地，將是島內首次把向大陸方面走私AI晶片的行為定為刑事犯罪，也將是賴清德當局以「維護台灣技術安全利益」為名所推出的最激進舉措之一。

此前，雖然美國已於2022年實施此類措施，但台灣此前並未將未經授權向大陸出口AI晶片的行為視為犯罪，僅警告潛在賣家的相關行為可能違反美方規定，島內也僅能依據現有地方性法律對走私嫌疑人提起訴訟。

據島內媒體報道，消息傳出後，台積電股價於周二一度重挫4.96%，最終收盤上漲0.26%。

2025年4月18日，台灣新竹，圖為台積電在新竹科學園總部的辦公大樓一景。（Getty）

台經濟主管部門對此回應稱，正與美方就高級晶片出口管制等議題進行磋商；並聲稱，將持續強化島內「戰略性」高科技產品的管理機制，以符合所謂「國際出口管制的發展趨勢」。

有台媒指出，賴清德當局此舉不僅可能招致中方反制措施，任何進一步限制中國大陸市場的措施，都將沖擊島內相關企業的商業佈局，重創其AI供應鏈的核心地位。

彭博社也提到，若台當局執意如此迎合美方做法，將導致島內半導體產業在亞太地區陷入孤立。長期以來，美方施壓多國遏制中方獲取受限技術，但相關經濟體均需平衡對美關系與同中國這個全球第二大經濟體的經貿聯繫。

以馬來西亞為例，美方長期將其無端指控為英偉達晶片流向中方的中轉地。

2026年5月27日，英偉達（Nvidia，又名輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在台灣台北舉行的Constellation員工全體慶祝活動中發表演講。（Reuters）

去年，在多輪磋商後，馬方同意全面響應美方AI處理器管制措施，作為互惠貿易協定框架的一部分。但馬來西亞迄今並未出台具體實施細則，其貿易部長近日還表態稱對協議效質疑。

新加坡則無意出台專門AI晶片管制措施，僅依據現有法律處置半導體問題，同時提醒企業遵守美方管制規定。

去年7月9日，中國商務部宣布，將蓄意配合「台獨」分裂勢力「以武謀獨」的漢翔航空工業股份有限公司、經緯航太科技公司、中山科學研究院、仲碩科技股份有限公司、國際造船股份有限公司、中信造船股份有限公司、龍德造船工業股份有限公司、攻衛股份有限公司等8家台灣地區實體列入出口管制管控名單，禁止對其出口兩用物項，在兩岸引起巨大震動。

國台辦發言人陳斌華當時對此回應表示，技術封鎖阻止不了大陸科技創新步伐，企圖「脫鉤斷鏈」遲滯不了大陸產業升級。這方面有很多案例，圍堵只會讓大陸迸發出更大的創新活力，更強的升級動力。民進黨當局出於政治目的破壞兩岸經貿合作的做法，只會損害台灣企業自身競爭力，限縮台灣經濟發展前景。