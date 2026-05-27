華為｢韜定律｣背後的晶片女王何庭波：深耕30年靠｢備胎｣打贏美制裁

在5月25日召開的2026國際電路與系統研討會上，華為公司董事、半導體業務部總裁何庭波發佈「韜（τ）定律」。這是中國企業在全球半導體領域首次提出引領產業發展的新原則。而何庭波也成為中國半導體產業中一個繞不開的名字。



據悉，今年57歲的何庭波已經紮根晶片領域長達30年，她也因此被中國科技圈稱為「晶片女王」。此外，她亦是華為17人董事會中僅有的兩名女性成員之一，另一位是華為創始人任正非之女、華為輪值董事孟晚舟。



5月25日，何庭波在2026國際電路與系統研討會上。（新華社）

紮根晶片領域30年 曾獲4億美元預算研發晶片

據《長沙日報》報道，1969年，何庭波出生於湖南長沙一個普通家庭。1987年，何庭波考入北京郵電大學，深耕半導體物理和通信工程專業，並一路攻讀拿下了雙學士學位和碩士學位。

1987年，何庭波考入北京郵電大學，深耕半導體物理和通信工程專業。（北京郵電大學）

1996年，何庭波加入華為，從此紮根晶片領域。何庭波曾經在給新員工的寄語中自我介紹，她最早加入華為是在深圳工作，做的第一顆晶片是光通信晶片。

後來華為為了發展3G，認為無線很重要，1998年何庭波前往上海搭建了華為無線晶片部，並把3G無線網絡晶片做起來了。幾年後，華為又派何庭波去矽谷工作兩年時間。

何庭波在2003年被任命負責華為晶片開發，當時獲得每年4億美元預算；2004年，華為正式成立晶片設計部門海思（HiSilicon），何庭波開始負責消費電子晶片業務，逐漸成為華為晶片體系的重要負責人。

2026年中國家電及消費電子博覽會上，海思的展位。（Getty）

二十多年後，海思從一個內部部門成長為覆蓋SoC、光電子、先進封裝等領域的晶片體系，其產品組合擴展到智能手機、人工智能、通用處理器、通信、網絡和消費電子等多個方向，並對華為2025年8809億元人民幣收入構成重要支撐。

海思「備胎」晶片一夜之間全部轉正

2014年海思半導體發布麒麟910晶片，標誌著海思真正成為一家具備競爭力的晶片公司。然而在很長一段時間內，海思的晶片一直處於「備胎」狀態，華為部分產品仍在採用高通（Qualcomm）晶片。

直到2019年5月，美國商務部將華為及其68家附屬公司列入實體清單（Entity List），禁止美國企業向華為出售任何技術、軟件或晶片。華為被列入實體清單後，「備胎」晶片一夜之間全部轉正。

2019年5月16日，美國宣布將華為及其70間附屬公司列入管制「實體清單」，在未獲美國政府許可下，美國科技企業及使用美國技術的外企不得向華為供貨，對華為影響甚大。（資料圖片）

這次美國商務部對華為實施出口管制，何庭波當時在給海思員工的內部信中表態，華為有能力繼續服務好客戶，「是歷史的選擇，所有我們曾經打造的備胎，一夜之間全部轉正！」

她在信中亦稱，「不會再有另一個十年來打造備胎然後再換胎了，緩衝區已經消失，每一個新產品一出生，將必須同步『科技自立』的方案。」

何庭波：沒有一個公司能完成所有答案

據《新華社》報道，後摩爾時代的競爭，不會只看誰的電晶體更小，還會看誰的信息系統更高效。「韜（τ）定律」是華為基礎理論研究的一個突破，這不僅對晶片本身很重要，對整個半導體行業同樣很重要。

何庭波表示，「未來5年到10年，半導體行業將遇到瓶頸，一定會認真思考『韜（τ）定律』這條路徑。」

何庭波表示，「未來5年到10年，半導體行業將遇到瓶頸，一定會認真思考『韜（τ）定律』這條路徑。」（華為官網）

摩爾定律從提出到被行業接受，用了10年的時間。「我們走到這一步，要感謝很多合作夥伴的共同探索。未來十年，沒有一個公司能完成所有答案，歡迎學術界、產業界志同道合的夥伴加入，面對電子行業的共同難題，協力探索前行之路。」何庭波說。