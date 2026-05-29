比亞迪推出自研4nm智駕晶片「璇璣A3」　支援L3、L4自動駕駛

5月28日，比亞迪正式推出首款自研4nm智駕晶片「璇璣A3」。董事長王傳福宣布，該晶片是中國首款4nm智駕晶片，支持L3與L4級別自動駕駛，已開始規模化量產。



5月28日，比亞迪智能化戰略發布會上，比亞迪4nm智駕晶片「璇璣A3」推出。比亞迪集團董事長王傳福表示，3顆晶片總算力超2100TOPS，「璇璣A3」是中國首款4nm智駕晶片，可支持L3、L4自動駕駛。

5月28日，比亞迪正式推出首款自研4nm智駕晶片「璇璣A3」。（微博@比亞迪汽車）

在國際上，自動駕駛劃分為5個級別。其中，L3級為有條件的自動駕駛，車輛在特定場景下可由系統實現自動駕駛，但當系統發出介入請求時，司機需要及時接管車輛。L4級為高度的自動駕駛，是在限定的區域內實現無需干預的自動駕駛。

據介紹，「璇璣A3」是比亞迪第一顆自研的高算力智駕晶片，已開始規模化量產。王傳福稱，4nm車規級智駕晶片相當於消費級晶片的2nm，「難度很大」。

比亞迪4nm智駕晶片「璇璣A3」。（影片截圖）

比亞迪集團董事長王傳福。（影片截圖）

王傳福稱，隨着感知硬件、AI算法、數據突飛猛進，比亞迪智能化下半場的三大目標「零交通事故」、「超級司機」、「超級秘書」在未來一定會實現。為此，比亞迪將投入超1000億元的研發資金。

另外，即日起一年內，天神之眼A、天神之眼B的新用戶，自提車之日起，享受為期一年的城市領航兜底。王傳福稱，希望通過兜底方式，把比亞迪技術自信變成市場對城市領航的信心。