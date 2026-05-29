比亞迪推出自研4nm智駕晶片「璇璣A3」 支援L3、L4自動駕駛
撰文：林芷瑩
出版：更新：
5月28日，比亞迪正式推出首款自研4nm智駕晶片「璇璣A3」。董事長王傳福宣布，該晶片是中國首款4nm智駕晶片，支持L3與L4級別自動駕駛，已開始規模化量產。
5月28日，比亞迪智能化戰略發布會上，比亞迪4nm智駕晶片「璇璣A3」推出。比亞迪集團董事長王傳福表示，3顆晶片總算力超2100TOPS，「璇璣A3」是中國首款4nm智駕晶片，可支持L3、L4自動駕駛。
在國際上，自動駕駛劃分為5個級別。其中，L3級為有條件的自動駕駛，車輛在特定場景下可由系統實現自動駕駛，但當系統發出介入請求時，司機需要及時接管車輛。L4級為高度的自動駕駛，是在限定的區域內實現無需干預的自動駕駛。
據介紹，「璇璣A3」是比亞迪第一顆自研的高算力智駕晶片，已開始規模化量產。王傳福稱，4nm車規級智駕晶片相當於消費級晶片的2nm，「難度很大」。
王傳福稱，隨着感知硬件、AI算法、數據突飛猛進，比亞迪智能化下半場的三大目標「零交通事故」、「超級司機」、「超級秘書」在未來一定會實現。為此，比亞迪將投入超1000億元的研發資金。
另外，即日起一年內，天神之眼A、天神之眼B的新用戶，自提車之日起，享受為期一年的城市領航兜底。王傳福稱，希望通過兜底方式，把比亞迪技術自信變成市場對城市領航的信心。
韜定律｜完整採用邏輯摺疊技術 新麒麟晶片或由Mate 90系列搭載華為韜定律引發國際關注 頂尖投行：中國半導體再迎DeepSeek時刻華為「韜定律」引發外媒熱議：或繞開光刻設備限制推進晶片研發華為｢韜定律｣背後的晶片女王何庭波：深耕30年靠｢備胎｣打贏美制裁