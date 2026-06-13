南京破最大黃金盜竊案：27公斤價值2700萬　主嫌逃曼谷被引渡回國

6月12日上午，江蘇省南京市公安局召開「偵破江寧『5·16』特大黃金盜竊案」專場新聞發布會，通報特大黃金盜竊案偵辦情況，並發還涉案財務。



約一月前，南京一家商店內27公斤黃金被盜。在公安部和省公安廳指揮協調下，經十餘天持續深挖細查，南京警方成功將涉案價值2700萬餘元（人民幣，下同）的黃金悉數追回，11名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。



6月12日上午，江蘇省南京市公安局召開「偵破江寧『5·16』特大黃金盜竊案」專場新聞發布會，通報特大黃金盜竊案偵辦情況，並發還涉案財務。（江蘇法治報）

27公斤黃金被盜，涉案金額逾2700萬。（江蘇法治報）

排查2273輛車 於廣西拘捕欲偷渡出境嫌犯

綜合內媒《新華日報》、《揚子晚報》報道，5月16日上午11時許，南京市公安局江寧分局接到報警：東山街道某商店遭竊，店裏37件黃金製品一夜之間消失，被盜黃金總重量達27公斤，時價約2700萬餘元。

民警現場勘驗發現，店內門鎖完好，二樓後窗有攀爬痕跡；除了黃金櫃枱被拿空一半，其他各類名表等奢侈品一樣未動。店內閉路電視於16日凌晨被人為關閉，80餘路監控錄像畫面全部被格式化刪除。

在偵辦過程中，專案組發現案發前一個多月，曾有多人多次進入案發現場踩點。（南京警方）

案發後，省市區三級公安機關高效聯動，第一時間成立專案組，通過數據分析合成研判，迅速鎖定一名可疑男子，並明確其為盜竊實施者童某某

。南京市公安局江寧分局刑偵大隊大隊長韓霆介紹，「我們對2273輛過往車輛進行逐一排查，最終發現童某某於5月16日凌晨5時許在繞城高速附近搭車，途中多次變換目的地，於17日21時許抵達廣西南寧。」

專案組於18日凌晨，在距離中越邊境僅100多米處，將即將偷渡出境的童某某抓獲，當場繳獲黃金8.75公斤。（南京警方）

發現嫌犯後，專案組迅速調度正在廣西出差的警力，在南寧、崇左警方及邊境管理部門的全力配合下，於18日凌晨，在距離中越邊境僅100多米處，將即將偷渡出境的童某某抓獲，當場繳獲黃金8.75公斤。

專案組於18日凌晨，在距離中越邊境僅100多米處，將即將偷渡出境的童某某抓獲，當場繳獲黃金8.75公斤。（南京警方）

同夥潛逃至曼谷 國際協作將嫌犯引渡回國

在偵辦過程中，專案組發現案發前一個多月，曾有多人多次進入案發現場踩點。經研判，鎖定王某某具有重大作案嫌疑。進一步調查發現，王某某已於案發當日（5月16日）中午乘飛機潛逃至泰國曼谷。

5月29日，泰國警方將主犯王某移送回國。（南京警方）

5月29日，泰國警方將主犯王某移送回國。（南京警方）

專案組迅速啟動國際警務協作機制，經省公安廳主要領導大力協調，泰國警方於5月23日在曼谷成功抓獲王某某，並於5月29日將其引渡回南京。通過對王某某住處等多處藏匿點進行搜查，警方成功繳獲黃金13.2公斤。

圖為民警在案發現場提取線索。（「南京市公安局」微信公眾號）

南京警方成功將涉案價值2700萬餘元的黃金悉數追回，11名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。（南京警方）

該案為一起精心策劃的團伙犯罪。主犯王某某負責總體指揮，童某某實施盜竊，另一名嫌疑人張某某負責安排接應。專案組先後在多地將相關收贓人員抓獲，追回涉案贓物。

南京市江寧區副區長、公安分局局長李祥表示，「此案也給不少商家敲響了警鐘。犯罪嫌疑人正是通過多次踩點、觀察，發現涉案店舖防盜意識和手段不足。」警方正對全區範圍內的金店及銀行網點等重點單位，開展內部安全大檢查和防入侵、防盜竊應急演練。目前，相關犯罪嫌疑人已被採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。