深圳清潔工垃圾桶執到2條金條主動上交　價值超20萬竟無人認領

近日，在深圳清華大學研究生院一棟學生公寓，深圳市航天物業管理有限公司的清潔工廖佑香清理公共區域的垃圾桶時翻出兩枚沉甸甸的金條。



金條包裝訊息顯示，100克/條，2條金條市場價值超過20萬元人民幣。

廖佑香說，當時第一反應就是失主肯定急壞了。

保潔員廖佑香當即停下工作，按公司流程向項目負責人上報情況。（微博@南方都市報 ）

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面對這筆「從天而降」的鉅款，她當即停下手中工作，按公司流程向項目負責人上報情況，隨後將金條完整移交給校方管理部門，校方隨即對接轄區派出所。

目前，金條已由警方妥善保管，警方正持續開展失主查找工作。

金條包裝訊息顯示，100克/條，2條金條市場價值超過20萬元人民幣。（深圳市航天物業管理有限公司微信公眾號）

據悉，航天物業在員工內部發起向廖佑香學習的號召，並將依規對她進行表彰獎勵，以榜樣力量帶動一線員工恪守職業操守。

從深圳航天物業獲悉，截至發稿前，金條失主尚未尋到。

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