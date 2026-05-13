南京高校男大生偷拍女生裙底　校方開除學籍　公務員錄用恐落空

5月11日，南京審計大學一名男研究生被爆在校內偷拍女生裙底，網帖還稱該男子已被江蘇稅務局擬錄用為公務員，目前處於公示期。隨後南京審計大學和江蘇稅務局均回應，會調查核實。



5月12日晚，南京審計大學發佈通報，指該校學生顧某某在校內偷拍他人私隱情況屬實，決定開除其學籍。另有內地律師分析，根據《公務員法》規定，「道德品行較差」將不予錄用。



南京男大生被爆偷拍女生裙底 傳已獲公務員錄用 校方調查

南京審計大學一名男研究生被爆在校內偷拍女生裙底。（微博）

據此前報道，5月11日，有網民發帖稱在南京審計大學超市碰到一名男子偷拍女生裙底，幸好朋友發現上前制止，並當場讓他刪除了照片。這名男子隨後被起底為南京審計大學研究生，且已被國家稅務總局江蘇省稅務局擬錄用公務員。

有網民發現，該名男子已被江蘇省稅務局擬錄用公務員。（網絡圖片）

事件衝上微博熱搜後，不少網民義憤填膺，要求校方徹查，更表示「這樣的人就是社會禍害，還能當公務員？」5月12日晚，南京審計大學發佈情況通報，指關注到該校某學生有涉嫌偷拍他人私隱的情況，調查後發現情況屬實，情節嚴重，決定開除其學籍。

通報指出，依據《普通高等學校學生管理規定》《南京審計大學研究生違紀處分辦法》等相關規定，學校決定給予顧某某開除學籍處分，另外校方也表示將進一步嚴肅校風校紀，加強學生教育管理，感謝社會各界關心和監督。

南京審計大學發佈情況通報，指決定開除男子學籍。（南京審計大學）

至於男子是否會被取消公務員錄用資格，據《大河報》報道，內地律師蔡雅奇解讀，這名學生的偷拍行為不構成犯罪，但應被開除學籍，下一步就該被取消公務員錄用資格了。根據《公務員法》規定，「道德品行較差」是不得錄用的情形，涉事男生的偷拍行為已觸及紅線。

目前，暫未見江蘇稅務局有具體回應。此前偷拍事件在網上曝光後，國家稅務總局江蘇省稅務局工作人員曾回應，已關注到此事，正在對此事進行調查，會按照有關規定進行處理。