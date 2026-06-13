世界盃2026｜馬寧受訪回應退役哽咽：只要國足有希望，定全力以赴

2026年美加墨世界盃開戰，雖然中國男足連續六屆無緣世界盃正賽，但今年46歲的中國國際級裁判員（港稱國際球證）馬寧成為了全中國球迷的焦點。6月11日央視體育播出《足球之夜》，節目中馬寧回應世界盃結束後是否將退役，他哽咽表示，「世界盃結束之後，會有一個綜合的判斷，現在不是做決定的時候。只要中國足球有希望，中國足球有需要，我一定全力以赴。」



受訪時馬寧也感性說道，「我們把所有的青春、所有最好的年紀、所有能付出的東西，全給了裁判事業」。



據了解，馬寧因執法風格嚴厲、出牌果斷而被戲稱為「卡牌大師」，此行將與助理裁判周飛及視頻助理裁判傅明，以首個完整的中國裁判「三人組」執裁世界盃。



中國國際級裁判員馬寧已前往美加墨世界盃。（小紅書）

2022年卡塔爾世界盃，中國裁判員馬寧43歲，首次入圍正賽裁判員陣容，不過最終未獲得執法主裁比賽的機會。

馬寧受訪時更提到，「43歲時，有很多人就已經斷定，我的世界盃已經結束了，不可能再參與下一屆世界盃，但我是一個不太服輸的人。我當時心裡想一定要把這個不可能變成可能。」

2022年卡塔爾世界盃，中國裁判員馬寧43歲，首次入圍正賽裁判員陣容，不過最終未獲得執法主裁比賽的機會。（搜狐）

馬寧也感性說道，「我們把所有的青春、所有最好的年紀、所有能付出的東西，全給了裁判事業」。

談及球場上敢判、敢罰，馬寧稱，勇氣是優秀裁判員的必備條件。有些錯漏判，不是裁判沒看見，而是他沒勇氣去判去罰，「賽場上，裁判不需要被所有人喜歡。如果所有人都說你好，其實是你沒有要求、沒有原則。規則賦予我的權利是，當你需要讓對方討厭的時候，你就必須得讓他討厭。」

2022年卡塔爾世界盃，中國裁判員馬寧43歲，首次入圍正賽裁判員陣容，不過最終未獲得執法主裁比賽的機會。（GETTY）

北京時間6月14日12時00分，澳大利亞VS土耳其的D組小組賽第1輪比賽中，傅明將擔任輔助視頻助理裁判（SVAR），成為首位亮相執法美加墨世界盃的中國籍裁判員。