世界盃2026︱美國賽區開幕禮特朗普無到　觀眾席星光熠熠考眼力

撰文：吳慕兒
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世界盃2026繼墨西哥、加拿大之後，另一主辦國美國賽區的開幕禮今晨在洛杉磯華麗揭幕，兩大天后Katy Perry和Lisa表演成焦點之餘，碧咸和老友湯告魯斯同為座上客，不過早前趁NBA總決賽到紐約觀戰的美國總統特朗普，卻因「日程太忙」，未有出席世界盃開幕禮。

世界盃2026︱美國洛杉磯舉行開幕禮。（路透社）

世界盃2026︱美國開幕禮特朗普No Show

本周二NBA總決賽紐約人對馬刺Game 3，特朗普獲紐約人主席杜蘭（James Dolan）邀請到場，在長孫女Kai陪同下在包廂觀戰，成為美國歷來首位現役總統入場欣賞NBA總決賽（熱愛籃球的前總統奧巴馬2019年入場觀看勇士對速龍時已卸任）。重回他出生和成長的紐約睇波，球迷卻因他到場而在入場時保安升級、需要大排長龍感到不滿，因此向他喝倒采。

時隔僅數天，全球受盡注目的世界盃分別在三個主辦國墨西哥、加拿大和美國揭幕，洛杉磯的版本台上、台下皆星光熠熠，卻獨欠特朗普。世界盃2026白宮工作小組總監朱利亞尼（Rudy Giuliani）日前已確認，「他不會出席揭幕戰，正如我們所說，他的日程很忙，但我知道他在整屆世界盃也會參與其中。」

他隨即補充：「認識特朗普總統30年，我可以告訴你的是：期待意想不到的情況（expect the unexpected），永遠要保持懸念 。整個世界盃決賽周，假如他參與得愈來愈多，我不會感到驚訝。」

世界盃2026︱美國開幕禮，碧咸與巨星湯告魯斯均為座上客。（Getty Images）

美國對巴拉圭一仗觀眾席星光熠熠　Katy Perry表演完即放閃

不過最終特朗普並未在洛杉磯的SoFi Stadium亮相，觀眾席上美職聯球隊班主之一的碧咸與巨星湯告魯斯均為座上客，兩人早早到場，親切地逐一為球迷簽名。而剛剛表演完畢的Katy Perry，親熱地與男友、加拿大前總理杜魯多（Justin Trudeau）十指緊扣欣賞美國對巴拉圭的賽事。

世界盃2026︱Katy Perry在開幕禮表演完，即在觀眾席與加拿大前總理男友杜魯多放閃睇波。（Ｘ）

里安納度迪卡比奧、畢比特低調現身

在洛杉磯上演的盛事，怎少得一班荷里活巨星和各界名人？不過眾星不少均相當低調，考驗攝影師的眼力，里安納度迪卡比奧（Leonardo DiCaprio）戴上洋基隊的棒球帽，畢比特（Brad Pitt）戴上太陽眼鏡，均逃不出現場鏡頭的法眼。不介意出鏡的名人還有Paris Hilton、Bill Gates和導演佐治盧卡斯（George Lucas）。

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