世界盃2026｜FIFA回應韓國對捷克入座率造假疑雲　上載照片證清白

將參賽隊數擴大到48隊，一共104場賽事，其中72場分組賽用於將16支「墊底」隊伍踢出局，門票價格更要定得高昂，球迷荷包能否消化這麼多賽事？結果今屆世界盃未開賽已被球隊詬病。當日前韓國以2：1擊敗捷克的A組分組賽，容納4.6萬人的瓜達拉哈拉的亞克朗球場（Estadio Akron）出現大量空位，國際足協（FIFA）卻公布該仗入場數字為44,985人，外界抨擊更加嚴重，認為FIFA「篤數」造假。

FIFA今日發表聲明回應，解釋官方的入場人數準則，以及現場為何出現空位，更發布一張近乎滿座的照片作證。



從現場照片可見，亞克朗球場看台出現大片空位，與官方公布數據形成對比。（路透社）

官方報稱入場人數近爆滿

FIFA聲明表示，官方入場人數以掃描門票數量及球場範圍內實際出現的觀眾總數為準則，不能單憑比賽期間某個時刻來作「視覺評估」。至於為何直播畫面上出現大量空位，賽會特別指出：「在昨晚瓜達拉哈拉的比賽中，可以看到有不少持票球迷選擇逗留及站立在球場的大堂區，未有整場比賽都安坐在獲分配的座位上。」為平息爭議，賽會更發布一張顯示球場幾乎坐滿的照片作證。

今屆世界盃的參賽隊數及比賽數量為歷屆之最，104場賽事中，分組賽佔了72場，而且當中不少是強弱懸殊的戲碼，本就吸引力不足；FIFA的門票定價更非常進取，以韓國對捷克為例，票價以400美元起跳。如此戲碼、如此票價，對球迷來說無疑屬「搶錢」級數。

票價飆升惹不滿 二手市場現大量平價飛

FIFA會長恩芬天奴（Gianni Infantino）表示，世界盃票價與其他大型賽事相若，更聲稱購票需求遠超預期十倍。不過，《BBC》發現，部分戲碼較弱的賽事，門票在官方轉售及二手市場已低於原價放售，加上賽事期間美墨加三國的機票與住宿等瘋狂加價，高昂開支無疑令不少球迷望門輕嘆。