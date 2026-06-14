廣東未來三日暴雨　防汛升級部分鐵路停運　汕尾水龍捲上岸

今日（14日），廣東省大部市縣多雲間陰天，東莞、惠州、河源南部、梅州南部和粵東沿海大部市縣出現暴雨到大暴雨、局部特大暴雨。據廣東省氣象台數據，截至17時，汕尾陸豐市華僑管理區第五小學氣象觀測站錄得全省最大雨量435.4毫米。此外廣東汕尾則在13日發生水龍捲上岸。



據氣象水文監測，6月14日8時到17時，有20個鎮街特大暴雨，有62個鎮街大暴雨，有189個鎮街暴雨。根據預報，未來三天廣東強降雨過程仍將持續，部分地鐵停運。目前廣東土壤含水量高度飽和，江河底水高，發生山洪、地質災害、城鄉內澇風險高，安全風險進一步加大。



廣東未來三日將有暴雨 部分地鐵停運

內媒報道，廣東正在經歷今年入汛以來最長的強降雨過程。13日至14日早晨，全省有164個鎮街遭遇暴雨、大暴雨。

6月14日傍晚，廣州等地出現明顯降雨，並且局地雨勢較猛烈。從全省來看，降雨主要集中在珠三角以及粵東，並且降雨範圍較大，多地發佈暴雨紅色預警。截至6月14日16時25分，博羅、河源、惠東、海豐、陸豐、惠來、潮陽暴雨紅色預警生效。

截至6月14日16時25分，博羅、河源、惠東、海豐、陸豐、惠來、潮陽暴雨紅色預警生效。（廣東天氣）

廣東惠來縣13日20時至14日12時出現暴雨到大暴雨，局部特大暴雨，全縣平均雨量145.5毫米，有42個站點錄得雨量超過100毫米。受降雨影響，惠來縣多個鎮區道路出現嚴重內澇，積水嚴重，有的地方積水可以沒過小轎車一半車身。

惠來縣多個鎮區道路積水嚴重，有的地方積水可以沒過小轎車一半車身。（影片截圖）

未來三天，廣東大部將迎一次大雨到暴雨，局部大暴雨的降水過程，其中南部沿海市縣局部有特大暴雨，部分市縣伴有8級、局地10級的雷雨大風。

為確保旅客列車運行安全，廣東鐵路部門根據降雨影響範圍，今明兩日對京廣鐵路、京九鐵路、杭深鐵路部分列車採取停運措施。

根據《廣東省防汛防旱防風防凍應急預案》和省防總有關規定，廣東省防汛防旱防風總指揮部已於6月14日19時將防汛Ⅳ級應急響應提升至Ⅲ級。

汕尾確認發生水龍捲上岸影響

此外，6月13日晚間，有網友發布影片稱，當天23時02分左右，廣東汕尾紅海灣發電廠、石鼓趕海公園和海上公路附近疑似發生龍捲風。通報證實在汕尾市紅海灣海上公路附近發生水龍捲上岸影響。

汕尾氣象局指出，6月13日23時02分前後，在汕尾市紅海灣海上公路附近發生水龍捲上岸影響。汕尾市氣象局與佛山市龍捲風研究中心進行了分析研判，確認此次水龍捲於13日23時00分前後形成並造成影響。