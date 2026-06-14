周一上班上學注意　天文台料有狂風雷暴雨勢頗大　端午節起有陽光

【天文台／HKO／明天的天氣／暴雨警告／端午節天氣】天文台今日（14日）下午發出特別天氣提示，指受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來數日本港天氣持續不穩定，預料今晚至星期二（14至16日）部分地區雨勢特別大，有機會出現水浸。九天天氣預報顯示，天文台料星期三（17日）仍間中有驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大，到星期四（18日）初時部分地區驟雨較多。



天文台指位於西北太平洋的副熱帶高壓脊會在本周後期向西伸展，天色好轉，預測星期五（19日）端午節初時局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最高31度，其後四日部分時間有陽光及炎熱，最高32度。



天文台預測未來4日天氣甚差

6月15日 (一）：間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

6月16日 (二）：間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

6月17日 (三）：間中有驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大。

6月18日 (四）：有幾陣驟雨及雷暴。初時部分地區驟雨較多。



▼6月8日 天文台晚上發出今年首個黑雨▼



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明天的天氣：間中有驟雨及狂風雷暴 雨勢有時頗大

天文台表示，受活躍西南季候風及低壓槽影響，未來一兩日華南沿岸間中有大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在本周中期於廣東沿岸及南海北部一帶徘徊，該區天氣仍然不穩定。

天文台預測明日（15日）吹西南風4至5級，初時離岸及高地間中6級，多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大；星期二（16日）吹南至西南風4至5級，高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。市區氣溫兩日均介乎26至29度。

天文台6月14日下午4時半更新九天天氣預報，預測6月15日起四日天氣甚差，有驟雨及狂風雷暴，6月19日端午節起漸見好轉。（天文台圖片）

周三間中有驟雨及雷暴 周四初時部分地區驟雨較多

天文台料到星期三（17日）吹南至西南風4級，大致多雲，間中有驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大，市區氣溫介乎26至29度；到星期四（18日）吹南風4級，離岸及高地間中5級,大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時部分地區驟雨較多，氣最高30度。

天文台6月14日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎26至32度。（天文台圖片）

周五端午節 料初時局部地區有雷暴 日間短暫時間有陽光

天文台指位於西北太平洋的副熱帶高壓脊會在本周後期向西伸展，廣東驟雨逐漸減少，天色好轉，內陸地區天氣漸轉酷熱。

星期五（19日）為端午節，天文台預測吹南風4級，離岸及高地間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，市區氣溫上升至介乎27至31度。

天文台6月14日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度最高介乎85%至95%。（天文台圖片）

周六至下周二有陽光及炎熱 市區氣溫最高32度

天文台預測周六（20日）起至下周二（23日）炎熱，市區氣溫每日均介乎28至32度。九天天氣預報顯示，周六吹南風4級，離岸間中5級，部分時間有陽光及炎熱，有一兩陣驟雨；下周日（21日）及一（22日）吹南至西南風4級，部分時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨；下周二（23日）吹南至西南風4級，離岸及高地間中5級，短暫時間有陽光及炎熱，有一兩陣驟雨。

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