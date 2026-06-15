精緻到能通過驗鈔機　四川學霸出獄後租冥幣廠印假鈔　再囚17年

近日，央視新聞披露一宗「學霸變假鈔大亨」案件。四川高材生郭峰因炫耀私自購買的槍枝入獄，出獄後一心想「幹大事」，自學製作假鈔並成為集團主腦。其製造的數百萬假鈔大部分竟能直接通過市面上常規的驗鈔機，最終被判監17年。



四川一名高材生出獄後一心想「幹大事」，自學製作假鈔並成為集團主腦。（央視新聞）

曾因買「黑槍」向同學炫耀入獄

據《央視新聞》報道，郭峰在高中時期成績極為優異，然而，高三那年他透過境外加密通訊軟件，私自購買了兩把槍並在同學面前大肆吹噓炫耀。事情敗露後，他因非法持有槍支罪被判處有期徒刑六個月，同時也讓他失去了名校推薦取錄的機會，出獄後成為無業人士。

高中時期，郭峰因非法持有槍支罪被判處有期徒刑六個月。（央視新聞）

出獄後的郭峰並未洗心革面，反而對「賺大錢」產生了近乎偏執的渴望。四處碰壁之後，一部講述假鈔犯罪的電影激發了他的「靈感」。

起初，郭峰加入了一家冥幣廠試圖生產假鈔。然而，由於分贓不勻及團隊內訌，這計劃很快夭折。野心勃勃的郭峰決定單飛，準備大展拳腳。

郭峰加入了一家冥幣廠試圖生產假鈔，然而，由於分贓不勻及團隊內訌，這計劃很快夭折。（央視新聞）

製作精密「商業計劃書」曝光 假鈔能騙過驗鈔機

2023年，另一名疑犯陳江浩在某些網絡平台上，留意到郭峰等人發佈假鈔的購買訊息，雙方隨即取得聯繫並約定在四川南充進行實體交易，不料交易當日被調查人員當場人贓並獲。

警方在偵破案件後，扣押了郭峰的加密手機。調查小組在手機中發現了一份精細驚的「商業計劃書」，羅列了15條購買與營運清單。

郭峰亦透過網絡匿名尋覓技術高超的畫手，將外幣的防偽圖案、底紋拆分成無數個微小部分，分別發給不同的畫手繪製。調查小組指出，在現場測試中，這批假鈔大部分竟然可以直接通過市面上常規的驗鈔機。

調查小組指出，在現場測試中，這批假鈔大部分竟然可以直接通過市面上常規的驗鈔機。（央視新聞）

最終，主腦郭峰因偽造貨幣罪及出售假鈔罪，數罪併罰，被判處有期徒刑17年，並沒收全部個人財產。其團夥成員，亦分別被判處有期徒刑3年至12年不等。