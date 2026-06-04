內地多所名校涉論文造假　北大教授痛批：中國學術不端創世界紀錄

今年四月以來，內地科普博主「耿同學」接連舉報同濟大學、中山大學、南開大學等多所重點高校的教授團隊學術論文涉嫌造假問題，引發外界譁然。



5月11日，北京大學講席教授饒毅在寧波東方理工大學發表題為《中國科學何處去》的演講，他指出，中國的學術不端事件創造了世界歷史紀錄，呼籲高校及國家機關採取更嚴格的監管懲治措施。



北京大學講席教授饒毅指出，中國學術不端的比例世界空前。（寧波東方理工大學）

科普博主「耿同學講故事」接連舉報内地多所高校學術論文造假。（bilibili）

據《寧波日報》報道，談及中國學術界目前存在的學術不端現象，饒毅在演講中指出，中國在科學論文數量上已經位於全世界的第一或者第二，發展速度創造世界歷史記錄，但科學的學術不端方面，同樣也創造了世界歷史記錄。

饒毅指出，中國學術不端創記錄除了因為中國科研體量大導致違規絕對數量多，更在於不端的「實際比例」在世界歷史上也是空前，希望這種情況可以絕後。

他又指出100多年前英法出現過少量的科學研究學術不端案例，當時成為很大醜聞，美國在科學發展上升期則沒有出現過大規模舞弊，而中國因多因素迭加，創造了學術不端的世界歷史記錄。

饒毅呼籲高校及國家機關採取更嚴格的監管懲治措施。（寧波東方理工大學）

饒毅強調，目前中國對學術不端鮮有懲罰，這導致學術界沒有認識到它的危害性，以及把它當成一個「能不說就不說、能過就過的事情」。他認為，若老師帶領學生舞弊，對國家的危害性比學術本身造成的問題要更大。

饒毅還提到，「科學是講究原則的，科學的底線是誠實，學術規範有邊線和紅線。科學是講是非、有對錯的。不能含含糊糊，需要明辨是非。」他又稱，「有些人不顧國家利益，敢浪費人民的投入，而不敢、不願建立有效的機制和採取切實的行動嚴肅處理學術不端、確立科研行為的紅線、築牢科學成果的底線。」

最後，他提到在懲罰學術不端的問題上，各個學校和國家相應機關應該要做得更嚴格，「才能讓我們的老師、現在的博士生、以後的老師能夠真正做到為人師表」。

據了解，饒毅是中國「千人計劃」發起人之一，也是北京大學首位全球公開招聘的院長，過去他曾提倡要改革中國科技體制，建議中國科技部只管政策，不管經費。