電商平台仍充斥大量虛假3C認證　官媒起底「尿袋」造假產業鏈

近年來，劣質行動電源（又稱充電寶，俗稱「尿袋」）起火爆炸事故頻發，不僅嚴重威脅消費者生命財產安全，更成為航空重大隱患。國家已明確規定，未獲3C認證（CCC強制性產品認證）的充電寶不得銷售，各大機場、高鐵亦嚴格執行「無3C禁飛/禁乘」措施。然而近日，中央廣播電視總台中國之聲《新聞縱橫》記者調查發現，電商平台仍充斥大量虛假3C認證、惡意「套牌」充電寶，這些產品外殼無阻燃能力、內部使用極易短路起火的「三無電芯」，卻披上假「3C」外衣流入市場。



吳先生通過中國之聲新聞熱線反映，他在電商平台購買標榜「3C認證、可上飛機火車」的充電寶，收到貨後發現僅印一個3C標誌及單一廠商名稱，無地址。查詢工商系統無該廠家蹤跡。他向平台投訴後獲退款，但充電寶不知如何處置，認為三無產品放家裡不放心，但扔掉又糾結。

黑貓投訴等平台顯示，此類遭遇非個案。消費者李先生稱，頁面公示3C編號查詢無效，屬「套牌」——商家隨意複製他人公開認證編號。齊先生購買時客服保證有3C，收到貨卻「要什麼沒什麼」，平台與商家互相推諉。王先生69元（人民幣．下同）買「科諾克」牌充電寶，查詢發現生產日期2025年7月15日，但科訊騰科技有限公司3C認證早在2025年3月28日被撤銷。產品雖退款，頁面仍繼續銷售。

王先生買的充電寶。（央廣網）

相關3C認證撤銷原因。（央廣網）

記者在多平台購買多款「3C充電寶」，問題普遍：某平台「戶外應急20000mAh大容量充電寶」頁面3C編號屬「順興宇通科技有限公司」，認證去年5月已注銷；實物印「商州科技有限公司」，企業信用系統查無此公司。另一平台部分商品連上傳3C編號步驟都省略，直接宣稱「3C可上飛機」，實為三無產品。

記者循生產地址實地探訪發現，科諾克品牌由兩家代工，其中科訊騰科技有限公司已停工；正鵬仕智能科技有限公司3C認證2026年2月1日暫停，3月初現場仍見充電寶生產線運轉。喜富來科技發展有限公司自身認證暫停，卻在同一廠區代工他人產品，大量外殼待組裝。

正鵬仕仍在生產帶有3C標誌的充電寶。（央廣網）

批發商許先生透露：電芯虛標（標20000mAh實裝6000mAh左右）、外殼用廉價非阻燃材料、再印3C標誌。賣家馬先生直言，3C標誌隨便印，號碼套用同一張證，平台只要查有效就行。成本低至十幾元，3C外觀「按標準來」，但內部不達標。劉先生稱，外殼省3元成本，若需打假3C也可，但後續問題不負責。

中國電子技術標準化研究院安全中心實驗室拆則解假3C充電寶，發現電芯無任何標識（型號、電壓、廠家代碼），屬三無；外殼阻燃試驗火焰30秒內未熄滅，越燒越大，無阻燃效果，甚至成助燃物。實驗室主任耿振峰指出，這些「套牌」充電寶實質無安全評估的三無產品。真正3C需樣品送國家指定實驗室檢測、工廠檢查合格，方發證書；套用他人認證無任何保障，風險極高。

媒體發現，所謂的「3C充電寶」根本無法通過阻燃試驗。（央廣網）

耿振峰解釋，低價源於使用未檢測來料、廢舊拆解電池、非阻燃殼料，成本極低，無任何安全環節把關。

國家認監委公告，本月起試點改革，充電寶等高風險產品CCC標誌旁新增追溯二維碼。新獲證產品型號須標註二維碼方可出廠、銷售；經一年過渡期（2027年3月起），全部新出廠獲證產品須符合。掃碼可查生產者、型號、證書狀態等，建立責任追溯鏈，打擊假冒、虛假認證。

耿振峰建議消費者不要追求極致的低價，不要貪圖便宜。消費者在購買下單之前，可以先跟客服索要這款產品的3C認證信息，然後在認監委網站查詢，確認認證型號信息匹配一致了，再去正式下單。