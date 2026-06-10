習近平向金正恩發感謝電 稱中朝雙方已達成一系列重要共識
撰文：林嘉敏
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中國國家主席習近平6月9日向朝鮮領導人金正恩發送感謝電，稱與金正恩就共同關心的問題深入交換意見，達成一系列重要共識，對此次訪朝取得成果感到滿意。
朝中社報道，習近平在電文提到，「在圓滿結束對朝鮮國事訪問後，謹代表中國黨、政府、人民，並以我和我夫人彭麗媛教授的名義，向總書記同志、李雪主女士以及朝鮮黨、政府、人民致以最誠摯的問候和最衷心的感謝！」
習近平指，中朝關係已經踏上新的歷史征程，願與金正恩一同把握時代大勢，不斷維護好、鞏固好、發展好中朝關係，推動兩國社會主義事業砥礪前行，更好造福兩國人民，為世界和平與發展的進步事業作出新的更大貢獻。
習近平周一周二對朝鮮進行國事訪問，這是習近平自2019年以來時隔7年再次訪朝。金正恩和習近平舉行會談，重申對深化戰略溝通、加強實質性合作、繼承傳統友誼的意志，並商定在經貿、農業、建設、科技、教育等領域深化人員往來和高級別交流
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