身穿西裝和習近平站在一起　金正恩將全面登上國際舞台

親赴機場接機，歡迎儀式盛大熱烈，歌舞表演現場歡呼與尖叫交織、鮮花與掌聲瀰漫。這是中國國家主席習近平訪問朝鮮時受到接待的盛況，這和2024年6月俄羅斯總統普京訪問朝鮮時受到的待遇相似。唯一的不同是朝鮮領導人金正恩接待普京時身穿中山裝，而接待習近平到訪時身着西裝亮相。這是金正恩首次在中國國家元首到訪時有這樣的裝扮。



習近平2019年6月曾訪問朝鮮，當時金正恩身着中山裝接待習近平。2018年古巴國務委員會主席兼部長會議主席迪亞斯·卡內爾訪朝，金正恩當時也是身穿中山裝接待的。

金正恩身穿西裝並不罕見，早在2012年朝鮮官方就曾發布金正恩穿西裝打領帶的官方照片，但是這如同曇花一現。在內部活動中，金正恩從2011年上位後主流着裝是中山裝。

金正恩多次穿西裝現身還是在四年後。2016年5月朝鮮時隔36年召開勞動黨第七次全國代表大會，金正恩首次穿着帶有暗色豎條紋的深色西裝出席黨代會並發表閉幕詞。據統計金正恩身穿深色面料帶有暗豎條紋的西裝露面2016年有5次，2017年有1次。

金正恩和習近平在之前有6次會晤，之前金正恩都身着中山裝。這次習近平訪朝，金正恩首次身穿西裝和習近平站在一起。圖為2026年6月8日，習近平訪問朝鮮期間，與金正恩握手。（Reuters）

近些年，金正恩在國內的不少正式場合穿西裝已經是常態。2018年1月，金正恩首次在新年致辭中一改以往穿着深色服裝的習慣，轉而換上了淺灰西服並戴上眼鏡，繫上了同色系的領帶。2019年新年致辭金正恩穿的也是西裝。2021年勞動黨八第八次全國代表大會，2026年勞動黨第九次全國代表大會，金正恩的着裝都是西裝。

2021年到2026年曆年朝鮮召開最高人民會議，金正恩只要有出席，身穿的也是西裝。只不過2021年之後金正恩身穿的西裝是黑色的，打的領帶是淺灰色或者紅色，更像是一種領導人制式公務着裝，和早期的暗紋西裝和灰色西裝不同。

與在內部活動中的寬鬆相比，金正恩亮相國際場合時着裝一直是保守的。金正恩2018年三次訪華，2019年一次訪華，着裝都是中山裝。金正恩2019年訪問俄羅斯着裝也是中山裝。金正恩2018年到2019年同美國總統特朗普三次會晤，同韓國總統文在寅兩次會晤，穿的也是中山裝。

圖為2019年6月30日，美國總統特朗普在板門店朝韓邊境非軍事區（DMZ），與朝鮮領導人金正恩進行歷史性會面。金正恩當時身穿中山裝。（路透社）

但2023年第二次訪問俄羅斯時金正恩着西裝，2025年9月前往北京參加抗日戰爭勝利80周年紀念活動時，金正恩選擇的也是西裝。2025年10月接待越共總書記蘇林到訪時也是身穿西裝，也就說從2023年訪俄到2025年訪華，金正恩的出國訪問的着裝已經變為了西裝。

在國內接待領導人到訪時，2024年普京到訪，金正恩着裝是中山裝。但是2025年10月接待蘇林已經是西裝加身。2026年4月接待中國外長王毅到訪時金正恩也是身穿西裝。這次此次習近平到訪，金正恩身着西裝和習近平站在一起，更加確認，未來金正恩在外交場合中，西裝可能會是更加普遍的着裝。

從2011年到2026年，執政15年的金正恩，早已經大權在握、位置根深蒂固。在金正恩主政的過去15年，朝鮮在2013年2月、2016年1月、2016年9月、2017年9月四次進行核試驗，2023年朝鮮將擁核寫進了憲法。這為金正恩政治地位的穩定奠定了基礎。

普京2024年6月19日訪問朝鮮，金正恩身穿中山裝。（ REUTERS）

為什麼2016年之後金正恩在內部頻頻開始穿西裝，這是他抓到了核武這張關鍵牌之後的自信之舉。

為什麼2023年之後金正恩在外訪時開始穿西裝？這是一個將擁核寫入了憲法的領導人，真正開始自信對外宣示的時刻。不再是偷偷摸摸的擁核，不再是擁有了之後不得不承諾無核化的窘迫。

俄烏衝突爆發後，朝鮮果斷出兵支持俄羅斯，綁定了俄朝之間的軍事合作關係，俄羅斯沒有辦法將倒逼朝鮮去核擺在明面上。伴隨着中美結構性矛盾爆發，習近平此次訪問朝鮮，中朝達成加強戰略協作共識之下，無核化的談論聲量已經驟降。

2016年朝鮮勞動黨七大，金正恩身穿西裝，出席勞動黨大會。（路透社）

這是朝鮮未來不會時刻面臨無核化壓力，能夠在國際上的獲得發展空間證明。

為什麼2025年之後金正恩在國內接待到訪的外國政要時開始普遍穿西裝？這是朝鮮通過2025年2026年多次修憲逐步放棄統一韓國之後，即將全面登上國際舞台的宣言。

朝鮮三十多年來勒緊褲腰帶進行核開發，民生凋敝、民不聊生，一直被廣泛詬病。朝鮮過去兩年逐步通過修憲確認了朝韓分屬兩國國家，並且刪除了統一的相關措辭，本身代表了朝鮮從戰略意圖上沒有吞併韓國的。這是朝鮮外交的重大轉變。

圖為6月8日金正恩陪同習近平看演出，側身陪着笑。(Reuters)

如果朝韓互相吃掉對方的戰略困境消除，將為朝鮮未來集中精力發展經濟恢復民生提供可能性。金正恩熱烈接待中國國家主席習近平到訪，自信大膽地穿西裝現身。這是一個解決了安全問題之後，將全面發力經濟，試圖通過搭乘中國經濟開放順風車的領導人和國際接軌的宣言。

金正恩早年曾經留學歐洲，對於現代化的接受程度相當高，他非常清楚什麼是經濟繁榮，什麼是物質豐盈。過去15年是掌權立足的15年，未來將是金正恩用經濟成就證明自己的時刻。這次習近平到訪，發出的共同發展邀請，戰略協作邀請，是金正恩全面登上國際舞台的開始。