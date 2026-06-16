習近平會晤緬甸總統敏昂萊　促嚴打網賭電詐、毒品走私等犯罪活動

15日，緬甸總統敏昂萊抵達中國，開啟為期五天的訪問行程。今日（16），國家主席習近平在北京人民大會堂與敏昂萊舉行會談。會談後，兩國元首共同見證簽署交通、民生等領域多項合作文件。



會談中，習近平表示，中緬經濟走廊是兩國共建「一帶一路」的旗艦項目，中方願助力緬甸發展經濟和改善民生，同時中緬雙方要持續嚴打網賭電詐、毒品走私等犯罪活動。敏昂萊就表示，緬方將堅定恪守一個中國原則，共建緬中經濟走廊，並堅決打擊網賭電詐，維護邊境安全穩定。



6月16日，國家主席習近平與緬甸總統敏昂萊舉行會談。（新華社）

據《新華社》報道，習近平在會談中指出中緬胞波情誼深厚，建交76年來始終風雨同舟。他強調，中國堅持不干涉內政原則，對緬友好政策面向緬甸全體人民，堅定支持緬方維護主權和領土完整。

今年正值中國「十五五」規劃開局之年，習近平表明中方願與緬方分享發展經驗，共同打造中緬命運共同體。面對變亂交織的國際形勢，習近平提出中緬要保持戰略清醒和定力，加強團結協作。

習近平提到，中緬經濟走廊是兩國共建「一帶一路」的旗艦項目，雙方在確保安全前提下可穩步推進重點項目建設；中方願加力支持緬甸震後重建，落實更多「小而美」援助；雙方須嚴打網賭電詐、毒品走私等犯罪活動；中方支持緬甸各方通過和談推進和平和解，實現緬北長治久安。

6月16日，國家主席習近平與緬甸總統敏昂萊舉行會談。（新華社）

6月16日，國家主席習近平與緬甸總統敏昂萊舉行會談。（新華社）

敏昂萊就表示，感謝中方長期以來為緬甸穩定與和解提供的無私支持，並重申緬方將堅定恪守一個中國原則。他指出，中國實施「十五五」規劃，為包括緬甸在內的亞洲鄰國提供了重要機遇，緬方期待同中方深化全方位合作，共建緬中經濟走廊，提升雙邊貿易與投資水平。

在安全議題上，敏昂萊指出，緬方高度重視並將全力保障在緬中資企業及人員的安全，同時願與中方密切配合，堅決打擊網賭電詐，共同維護邊境地區的安全穩定。

會談後，習近平和敏昂萊共同見證簽署交通、民生等領域多項合作文件。