鄭麗文紐約出席座談會：習近平承諾只要兩岸同屬一中甚麼都好商量

國民黨主席鄭麗文訪美，北美中文媒體《世界日報》報道，鄭麗文8日在紐約出席亞洲協會（Asia Society）座談會時表示，台灣的存在不會挑戰中國共產黨的正當性，並稱中共總書記習近平在與她會面時承諾，只要兩岸同屬一中，什麼事都好商量。



2026年4月10日，中共中央總書記習近平在北京會見鄭麗文率領的中國國民黨訪問團。（新華社）

報道指，鄭麗文表示，她曾經相信台獨是台灣的出路，不過她發現民進黨只是把台獨當作「政治便利貼」，有需要的時候拿出來用，沒有需要的時候就丟到垃圾桶；她對民進黨當年的內部鬥爭感到失望和挫折。

鄭麗文指，她尋求的不是終極的統一或獨立，是真正台灣人民福祉可以受到照顧和保護，以及人民生活的尊嚴，並表示任何的政治制度都只是為了人民而存在。

鄭麗文說，她發現台獨行不通，也不能夠保證帶來民主和自由，也是她轉投國民黨的原因。

鄭麗文：台獨運動從頭到尾的敘事都是「反中」

鄭麗文說，如果大家了解台獨運動，就會發現其從頭到尾的敘事都是「反中」，把中國大陸描述為台灣要現代化、進步的唯一障礙，「這是完全不是事實」。

有在場學者指出，美國對兩岸的政策，堅持台灣的未來必須是以和平、兩岸人民都能接受的方式來決定；鄭麗文回應說，這也是她的主張。

鄭麗文：習近平承諾只要兩岸同屬一中甚麼都好商量

鄭麗文表示，台灣的存在不會去挑戰共產黨的合法性和正當性；在台灣憲法之下，台澎金馬發展出一個成熟的民主法治、自由均富的社會，這些成就沒有在貶低中國大陸，也不在挑戰中國大陸的合法地位；事實上這樣的成就不只是台灣的成就，也是整個中華民族的成就。

鄭麗文又說，她在與中共總書記習近平見面時，習近平表達他理解台灣人民已經選擇了一個完全不同的社會制度和生活方式，但這不代表台灣要選擇獨立或分裂；習近平承諾，只要兩岸同屬一個中華文明、一個中華民族，什麼事情都好商量。