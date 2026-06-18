河南足療店6死火警｜調查揭祈福蠟燭引燃　消防控制室無人值守

5月2日，三門峽靈寶瀾風足療店發生一起火災事故，造成6人死亡，直接經濟損失813.7萬元（人民幣）。6月17日上午，河南省應急管理廳公布了事故調查結果。



經事故調查組查明，這是一起因未及時熄滅祈福使用的蠟燭引燃周邊可燃物，經營方主體責任不落實，消防控制室屬地有關部門履職不到位而導致的責任事故。紀檢監察機關依規依紀依法對14名公職人員進行了嚴肅問責。



涉事足療店。（網絡圖片）

火災現場。（中國新聞網）

綜合《新華社》《極目新聞》報道，火災發生後，5月3日上午，國家消防救援局官方公眾號「中國消防」發布影片稱，靈寶足浴店火災事發當時，消防控制室無人值班值守，消防控制系統警報無人處置，終釀大禍。

救援現場。（極目新聞）

火災現場。（中國新聞網）

事故調查組查明，事故直接原因是一層門廳祈福台上燃燒的蠟燭引燃緊鄰的塑料部件起火，進而引燃祈福台以及牆面、頂棚易燃可燃裝飾裝修材料蔓延成災。

國家消防救援局新聞發言人、消防監督司副司長王天瑞披露了更多細節，6名死者當晚都喝了酒，其中有3名處於醉酒狀態，火災發生時無法及時逃生，最終吸入有毒煙氣不幸遇難。

國家消防救援局新聞發言人、消防監督司副司長王天瑞。（中國網）

瀾風足療店、錦祥盛物業公司5名責任人員，涉嫌刑事犯罪，被司法機關採取強制措施。對瀾風足療店、錦祥盛物業公司存在的違法違規問題，由有關部門依法作出行政處罰。紀檢監察機關依規依紀依法對事故中存在失職失責問題的屬地黨委政府及有關部門和單位14名公職人員進行了嚴肅問責。