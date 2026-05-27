深圳南坪快速路發生火災黑煙漫天　疑為油罐車撞私家車引燃｜有片

5月27日，有網民發帖，深圳南坪快速路發生火災。多位網民發佈的影片顯示，南坪快速路上一隔音棚突發火災，現場火勢兇猛。



下午18時33分，深圳交警發佈情況通報，16時30分許，南坪快速沙河西路出口路段，發生三車刮碰事故，其中一車輛着火，引燃道路隔音棚起火，現場無人員受傷被困。目前明火已撲滅，車輛分流疏導等工作正在進行中。



多位網民發佈的影片顯示，南坪快速路上一隔音棚突發火災，現場火勢兇猛。（小紅書）

多位網民發佈的影片顯示，南坪快速路上一隔音棚突發火災，現場火勢兇猛。（小紅書）

多位網民發佈的影片顯示，南坪快速路上一隔音棚突發火災，現場火勢兇猛。（小紅書）

多位網民發布的圖片顯示，南坪快速路上燃起熊熊大火，濃煙沖天；火焰幾乎蔓延至整個隔音棚頂棚。有網民稱，起火原因是一輛油罐車撞到Tesla後夾到巴士，Tesla起火引燃頂棚，燃燒車輛包含多輛巴士，目前傷亡未知。

從市民拍攝的現場影片和圖片可見，事發地疑為南坪快速西行靠近沙河西路的隧道隔音棚內。查看高德地圖顯示，該段區域已被標註為紅色。

從高德地圖顯示，該南坪高速已標注紅色。

據深圳交警路況播報稱，17時08分，南坪快速西行新屋路段，發生一起交通事故，佔據右側三條車道，目前南坪下沙河西道路暫時封閉，路面無法通行，請後方司機聽從現場交警指揮，繞道行駛。

後據情況通報，16時30分許，南坪快速沙河西路出口路段，發生三車刮碰事故，其中一車輛着火，引燃道路隔音棚起火，現場無人員受傷被困。目前明火已撲滅，車輛分流疏導等工作正在進行中。

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深圳南坪快速是橫貫深圳市東西部的核心城市快速幹線，西起南山區前海，東至坪山區，全線採用全封閉、全立交設計。車流量常年較大，此次火情將對晚高峰交通造成明顯影響，有網民發帖文提醒放工市民繞道行駛。