深圳赴北京航班有人食煙被捕　乘客聞到濃郁煙味：火種怎樣帶進去

近日，有網友在社交平台發文稱，「乘坐東海航空DZ6209次航班從深圳飛往北京大興時，有人在飛機上抽煙」，引發關注。6月10日，東海航空方面回應記者稱：「航司當天已按規定程序處置，並已移交給大興警方。」



6月9日，該名網友在社交平台發文表示，「今天坐東海航空的DZ6209從深圳飛往北京大興，睡夢中一個人路過我身邊，突然聞到很濃郁的煙味，還以為是自己太敏感，過了兩分鐘發現空乘和安全員都去找這位乘客了。」該事件隨後引發關注。

有網友在社交平台發文稱有人在飛機上抽煙，航司當天已按規定程序處置，並已移交給大興警方。（截取自小紅書）

6月10日，東海航空方面就此事回應記者稱：「航司當天已按規定程序處置，並已移交給大興警方。」

另據媒體報道，10日，記者致電首都機場公安局北京大興國際機場分局，一工作人員表示，此事正在處理，「機組報的警，我們現場就把他（抽煙人員）給帶走了。」

據內地《民用航空安全保衛條例》第二十五條，航空器內禁止在禁煙區吸煙。此外，《公共航空旅客運輸飛行中安全保衛工作規則》第四十九條顯示，航空器上的非法干擾行為包括：吸煙（含電子香煙）、使用火種的。

根據《民用航空安全保衛條例》第二十五條，航空器內禁止在禁煙區吸煙。（示意圖，Unsplash@John Mcarthur）

《治安管理處罰法》第二十六條規定，擾亂公共汽車、電車、城市軌道交通車輛、火車、船舶、航空器或者其他公共交通工具上的秩序的，處警告或者五百元（人民幣，下同）以下罰款；情節較重的，處五日以上十日以下拘留，可以並處一千元以下罰款。

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