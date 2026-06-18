深圳發布紅色暴雨警告　深圳市宣布停課家長冒雨接仔　多航班延誤

《南方日報》報道，深圳市進入暴雨緊急防禦狀態，深圳全市停課，航班大面積延誤，深圳市分區暴雨橙色預警信號升級成紅色，亦即過去三小時該地降雨達100毫米以上，且降雨將持續。許多深圳市民則上小紅書分享路面積水的情況，稱「紅色暴雨讓家長說接就接，太難了。」



報道指出，過去3小時，羅湖區、福田區、鹽田區、龍崗區、坪山區、大鵬灣、龍華區（觀湖、民治、龍華、觀瀾街道）和大鵬新區（葵湧街道）累計雨量已達大暴雨，預計未來1—2小時還將出現40到70毫米降水。

《南方日報》報道，深圳市進入暴雨緊急防禦狀態，深圳全市停課，航班大面積延誤，深圳市分區暴雨橙色預警信號升級成紅色。

《南方日報》報道，深圳市進入暴雨緊急防禦狀態，深圳全市停課，航班大面積延誤，深圳市分區暴雨橙色預警信號升級成紅色。

深圳市氣象台6月18日12時25分在上述區域發布暴雨紅色預警信號，全市進入暴雨緊急防禦狀態，請迅速做好防禦工作，遠離低窪易澇等危險區域，上述區域山洪風險很大，注意防禦暴雨及其引發的內澇、山洪、滑坡、泥石流、地面塌陷等災害。

深圳市宣布托育機構、幼兒園和中小學停課，未啟程上學的學生不必到校上課，上學、放學途中的學生就近到安全場所暫避或者在安全情況下回家，學校妥善安置在校（含校車上、寄宿）學生，在確保安全的情況下安排學生離校回家。

深圳機場已啟動大面積航班延誤黃色響應

受海上活躍的雷雨雲團影響，早間深圳多地出現了強降水。受早間深圳及周邊天氣影響，深圳機場出港航班也出現不同程度延誤。

截至11時，出港航班中延誤一小時以上的超20架次，為做好惡劣天氣的航班運行和節前出行高峰保障，深圳機場已啓動大面積航班延誤應急處置預案黃色響應。現場已加強保障力量，各航司將根據天氣影響和後續運行態勢，動態調整今日剩餘航班計劃。

此外廣東省包括惠州等多地也發布紅色暴雨警告。