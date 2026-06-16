鄭麗文結束訪美行程返台：與大陸對話交流不代表放棄自身立場

國民黨主席鄭麗文結束為期兩周的美國訪問，於6月16日清晨搭機返台。針對外界質疑「國民黨重啟與共產黨交流後，是否應調整黨綱中的反共立場」，鄭麗文於洛杉磯時間14日的記者會表示，與中國大陸展開對話交流，不代表放棄自身價值與立場。她指出，兩岸交流的目的在於結束過去敵對與衝突的歷史，以和平方式處理分歧，鄭麗文也再次呼籲民進黨「重新檢視台獨黨綱」。



鄭麗文表示，與大陸對話交流，並不代表放棄自身價值與立場。（Facebook@ChengLiwen2018）

綜合《聯合報》、《世界新聞網》報道，鄭麗文指出，國共內戰曾造成數百萬人傷亡，是一段極為慘痛的歷史。冷戰期間兩岸長期隔絕，也衍生許多悲劇。隨著冷戰結束與全球化發展，兩岸在1990年代迎來和解與交流契機，並在此背景下形成九二共識，希望透過擱置爭議、加強對話來降低衝突風險。

鄭麗文（前）拜會美國國會議員。（Facebook@ChengLiwen2018）

鄭麗文強調，國民黨與共產黨是兩個不同的政黨，擁有不同的理念與制度基礎，她稱，「國民黨始終以中華民國憲法及三民主義為依歸，並不支持共產主義，因此與中共對話交流，並不代表放棄自身價值與立場。」

6月11日下午結束華府智庫訪問行程後，鄭麗文前往參加大華府地區的僑宴，現場席開40桌，約450名僑胞歡迎鄭麗文到場。（Facebook@ChengLiwen2018）

鄭麗文表示，兩岸交流的目的在於結束過去敵對與衝突的歷史，以和平方式處理分歧，而非要求彼此完全一致。「我跟你握手，不代表我要變成你；我跟你交朋友，也不代表我要跟你完全一樣」，她認為，即使雙方制度與意識形態存在差異，仍然可以在對等基礎上展開溝通與合作。

鄭麗文（中）在三藩市華埠僑社身著棕色套裝，與在南京中山陵謁陵為同一套。（國民黨供圖）

鄭麗文再次呼籲民進黨重新檢視台獨黨綱

談及民進黨兩岸政策時，鄭麗文反問，既然歷任民進黨領導人都曾表示台獨不可行或相關議題並非現階段重點，民進黨是否應重新檢視台獨黨綱。她主張，兩岸和平與交流不應是特定政黨的專利，而應成為台灣社會共同追求的方向。

鄭麗文表示，未來若民進黨願意在現行憲政架構下與對岸展開對話交流，她樂觀其成，因為促進兩岸和平穩定，本來就應是全體台灣人民共同努力的目標。