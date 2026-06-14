鄭麗文訪美出席哈佛俱樂部午餐會：期望台美攜手促進印太地區和平

國民黨主席今日（14日）發布新聞稿稱，國民黨主席鄭麗文於紐約時間6月8日中午，應邀出席在哈佛俱樂部（Harvard Club of New York）舉行的午餐會。



鄭麗文指出，台灣與美國長期共享自由、民主與法治等核心價值，期待未來持續深化與美國各界的夥伴關係，攜手促進印太地區的和平、穩定與繁榮。



國民黨新聞稿指出，午餐會交流從地緣政治、兩岸關係，到人工智慧、科技產業及全球經濟發展趨勢，與鄭麗文展開深入對話。

鄭麗文就印太區域和平穩定、台灣產業優勢，以及深化台美民間交流與合作提出看法。她強調，應透過更多對話與合作，降低誤判風險，創造和平與繁榮的共同利益。

國民黨主席鄭麗文於紐約時間6月8日中午，應邀出席在哈佛俱樂部（Harvard Club of New York）舉行的午餐會。（國民黨提供）

鄭麗文表示，台灣與美國長期共享自由、民主及法治等核心價值，而美國華人社群在產業、科技、學術及公共事務領域人才薈萃，不僅是促進台美交流的重要橋梁，更是推動全球創新與合作的重要力量。

她感謝各界領袖長期關心台灣發展，並期待未來持續深化與美國各界的夥伴關係，攜手促進印太地區的和平、穩定與繁榮。

傳鄭麗文會美官員「降三級」 國民黨：暴露民進黨的焦慮與心虛

國民黨主席鄭麗文訪問華府期間與美國國務院官員會晤，有媒體報道指，國務院派出科室層級官員，「較慣例連降三級」。國民黨表示，鄭麗文在華府與美國行政部門的交流，基於雙方默契，不對外透露任何會面安排細節。

鄭麗文訪問團華府時間6月12日下午到美國在台協會AIT華府總部，與美國國務院官員會晤。有媒體報道指，華府媒體圈盛傳，這次接見鄭麗文的國務院官員層級，相當於台灣政府中「科室」人員的官員，稱安排「堪稱首見」。

國民黨主席鄭麗文於紐約時間6月8日中午，應邀出席在哈佛俱樂部（Harvard Club of New York）舉行的午餐會。（國民黨提供）

國民黨則回應稱，鄭麗文非常感謝美方的安排，「見到該見的人，說了想說的話，雙方交流坦率且深入，有效深化國民黨與美國多個行政部門的互信與雙邊關係」。

國民黨指出，鄭麗文在華府與美國行政部門的交流，基於雙方默契，不對外透露任何會面安排細節。特定媒體刻意扭曲事實、惡意帶風向，「只是再次暴露民進黨對國民黨深化對美交流成果的焦慮與心虛」。