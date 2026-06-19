01西藏直擊｜海拔4998米｢聖湖｣羊湖　港人讚「最美風景必來一次」

位於西藏山南市浪卡子縣境內、海拔4998米的羊卓雍措，是西藏三大「聖湖」之一；在藏語中，「措」指湖泊，「羊卓」是高山牧場，因此又被稱為「羊湖」。羊湖是國家4A級景區，也是當地最大的鳥類棲息地，棲息著黑頸鶴、海鷗、水鴿等多種水鳥。近年隨著昔日的307省道正式升級為標準國道，前往羊湖的交通便利性大幅提升。近期，記者隨參訪團到此，還遇到來自香港的遊客打卡拍照，稱這裡有「最美的風景」。



記者在觀景台遠眺，湖水在陽光下呈現出深淺不一的湛藍色，湖邊水質猶如「果凍」能夠直視湖底。在吸引遊客發展文旅經濟與高寒生態保護之間，羊卓雍措也面臨著雙重考驗。相關負責人直言，大量的遊客的確對自然生態保育產生挑戰，不過投入1.8億的保育費用，才令這裡的水質成功保持在地表水三類標準，留住這片澄澈。



海拔4998米的羊湖是西藏三大聖湖之一。（香港01 鄭寧）

廣東人來西藏「邊工作邊享自由」 服務站親切服務港客

便捷的交通網絡吸引了來自全國各地及海外的遊客。景區工作人員次旦旺姆介紹，目前景區主要開發了1至5號共五個觀景台，在每年6月至8月的旅遊旺季，景區單日最高人流量可達2000人次。

在參觀時，記者時常能看到說廣東話的遊客。一位來自香港的遊客Stella與朋友結伴展開為期10天的西藏旅程，並計劃隨後前往拉薩。她形容「人生一定要來一次西藏」，在走訪多個湖泊後，她認為「這裡（羊卓雍措）的風景最美」。

在羊卓雍措服務點，記者亦看到，一位說著流利廣東話的工作人員正為香港旅客提供幫助。該工作人員莫小姐介紹，自己來自廣東，因向往西藏而於今年3月份前來工作，實現「一邊工作一邊旅遊」。莫小姐表示，景區常有來自廣東和香港的遊客，每當她用粵語與他們交流時，遊客們都會感到十分親切。

來自北京的遊客王小姐則是第二次進藏，此行與旅行團一同前往，首兩天已參觀布達拉宮和大昭寺，並計劃隨後挑戰岡仁波齊轉山。她表示，儘管十多年前曾到訪拉薩和日喀則，但這是首次來到羊湖，面對開闊的湖景感到「心情非常好」，希望透過這次需要體力突破的路線來「挑戰自己」。

2026年外籍客近八千 景區配備應急急救設施

隨著中國開放免簽國際旅遊復蘇，統計數據顯示，2026年到訪羊湖的外籍遊客達到7932人。

然而，面對龐大的境內外旅客量，高海拔環境對遊客的身體適應帶來挑戰。北京遊客王小姐便提到，自己兩次進藏均在初期出現高原反應（高反）症狀，需要時間適應。

景區副總經理洛桑尊追坦言，由於景區位處海拔4998米，高反情況時有發生，過去因條件有限面臨一定壓力。為此，景區近年逐步改善應急保障設施，配備先進的醫療與吸氧設備。

洛桑尊追分享一宗案例稱，此前曾有一名新加坡遊客在景區因高海拔導致血氧不足而陷入昏迷，情況危急；景區隨即使用現場配備的先進應急與吸氧設施進行救治，經過約半小時的緊急處理，該名遊客成功恢復清醒並無大礙。

全球暖化致水位下降 已投入1.8億元治理

在推動旅遊發展的同時，羊湖的生態保育工作也承受著自然與人為的雙重壓力。

山南市生態環境局浪卡子縣分局副局長旦增，每天都需要在缺氧、低壓的高寒環境下，帶領團隊沿著綿延的湖岸線進行日常巡查。從垃圾清理監督到水質監測採樣，他與基層人員每日繞著湖區，在高原與極端氣候中默默守護著這片聖湖。

旦增表示，當地目前嚴格落實《羊卓雍措生態保護條例》等专項法條。自「十四五」規劃實施以來，縣政府統籌各類資金，在生態領域累計投入1.8億元人民幣。

旦增指出，這筆資金主要用於流域治理、人工種草及種樹等生態修復項目。由於部份區域存在草地退化嚴重的鹽鹼地，當局必須實施人工種草以恢復植被。目前，羊卓雍措的水質成功保持在地表水三類標準。在漁業管理方面，國家與自治區層面亦有明確規定，明令禁止捕撈等行為。

儘管保育力度加大，自然環境的局限，也令實際保護產生許多困難。羊湖景區地廣人稀、管護與監測半徑大，在「高寒、低壓、缺氧」的極端環境下，部分生態項目受到影響，例如人工種草的長勢因環境限制而未如理想。

而全球暖化也帶來的生態變遷，旦增介紹，氣候暖化導致湖水蒸發量增加，羊卓雍措目前存在水位下降的問題。未來除了保持原有的自然景觀外，亦需採取人工降雨等科技措施，為羊湖流域補充水源，以維持水生態環境的長久持續。

旦增也直言，遊客的增多也為環境保育帶來挑戰，特別是生活垃圾這一塊。官方資料顯示，隨著遊客增多，日常巡查和垃圾轉運清理的頻次必須相應增加，直接加重了基層工作人員的負荷。

為平衡旅遊與生態保護，景區採取「在保護中開發，在開發中保護」的原則，近年已逐步增加生態崗位人員。同時，景區運營方每年向周邊村莊發放二十多萬元的費用，邀請本地藏民參與湖邊和路邊的垃圾清理，既解決了當地群眾的就業問題、提升藏民收入，也藉此維護生態環境。

同時，旦增與洛桑尊追也呼籲遊客提升文明旅遊意識，從行為規範上減少對這片高原聖湖的環境衝擊。