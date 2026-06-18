01西藏直擊｜街頭滿是漢藏雙語　西方「文化消滅」從何而來？

「西方媒體並非不了解西藏的發展，而是他們帶著『衝突框架』與『反向解讀』的政治正確，不管中央政府投入多少、年輕人生活如何改觀，西藏永遠只是他們用來攻擊北京的『軟肋』。」北京大學國際傳播研究院名譽院長程曼麗教授，在接受《香港01》採訪時，表達了國際輿論中關於西藏敘事的困境。



第二屆西藏國際傳播大會於6月16日在拉薩召開，近期亦正值藏曆四月（薩嘎達瓦節），是藏傳佛教徒心中最神聖的月份。在本屆大會上，「理解」與「共鳴」成為近300名境內外專家與媒體學者討論的關鍵詞。然而，要跨越文化與政治屏障，首先要直面國際上根深蒂固的「污名化」。



西藏布達拉宮內景。（香港01 鄭寧）

程曼麗教授向《香港01》指出，國際上對西藏的誤解，遠非單純的「不了解」。她觀察到西方主流媒體在涉藏報道中長期套用一種「衝突框架」，即將中央政府的民族政策預設為對少數民族的壓制，以此為基調解讀一切信息。

「這種偏見已經持續了幾十年，從中華人民共和國成立之日起，因為中國作為與西方國家不同的一種制度體存在，他們就開始恨不得把中國紅色政權扼殺在搖籃中。」程曼麗進一步剖析了這種敘事背後的邏輯：「即使他（西方）了解也會有這種偏見，而且這是他的政治正確。」

北京大學國際傳播研究院名譽院長程曼麗。（香港01 鄭寧）

程曼麗提到，就在西藏國際傳播大會召開的6月16日當天，歐洲議會仍通過決議反制所謂的「跨國鎮壓」，並再次關切涉藏、涉台等議題，引發中國外交部隨後的回應。在程曼麗看來，這恰恰證明了西方的核心目的「不在西藏，而在中央政府」。

程曼麗指，「他會認為西藏有宗教信仰、有自己的文化語言，你們在這推行統一的文字語言，就是對它形成傷害。」

記者在拉薩觀察到，不論是沿街店舖的廣告招牌、街道指示牌，還是本地電視節目的字幕，漢藏雙語的並用是隨處可見的日常生活景象。但目前，國際上將此作為中央政府對西藏進行「強制漢化」的指控理由，同時指控中國在西藏建寄宿學校是「強制漢化」，正加速抺殺西藏語言文化；對中小學生進行愛國主義教育是「灌輸意識形態」。

對此，西藏民族大學南亞研究所副所長劉星君副教授表示，寄宿制學校是近年國際社會炒作最烈的話题之一，「但根據我的研究，不丹、尼泊爾、印度也有寄宿制學校，面臨相似的地理環境。為什麼這些國家沒有遭致污名化，唯獨西藏被炒作？這背後包含著其他政治目的。」

劉星君駁斥「強制漢化」為「典型的污名化宣傳」。他表示，作為大一統國家，推廣國家通用語言文字是世界各國通行做法，目的是「方便藏族小朋友以後接受更好的教育、就業、醫療機會」，同時「國家對少數民族傳統文化和語言下了大力氣保護，中小學生仍可接受藏語言學習和教育」，而非如外界所渲染的「文化滅絕」。

西藏民族大學南亞研究所副所長劉星君副教授。（香港01 鄭寧）

四川師範大學華西邊疆研究所所長孫勇教授亦在採訪中回憶，上世紀70年代他已進藏，見證了雙語教育的演變。他說，早在解放軍18軍進藏時，便高度重視藏語學習，進入新世紀後，政策更加開放：「學校從小學開始推行雙語，也可根據學生自願只學本民族語言。」

他觀察到，在實踐中越來越多的藏族家長和學生主動選擇學好普通話，甚至英語、德語。「我接觸過一些藏族大學生畢業後創業做文旅、文創，他們發現一定要漢藏雙語過關，還不夠，還要加上英語，甚至德語、法語。」孫勇強調，這是適應時代的務實選擇，而非外力強迫，「採用什麼語言表達思想是個人的事情，學習什麼語言來掌握生活的方向也是他自己的事情，語言本身不是問題。」

除國際社會對西藏問題的「污名化」外，直至今日，國際輿論場仍有「西藏非中國一部分」的論調，孫勇教授在採訪中提到了他了解到的來自藏文史料本身的證據。

四川師範大學華西邊疆研究所所長孫勇教授。（香港01 鄭寧）

孫勇曾在西藏自治區社科院工作，他引述已故藏族學者恰白·次旦平措在《西藏簡明通史》中的考證。藏文典籍記載，吐蕃贊普松贊干布在唐太宗去世、唐高宗繼位時，曾在致信明確使用了「臣」這一字眼，並表示「臣自提一兵幫忙安定」。

孫勇說：「恰恰因為恰白·次旦平措老先生不懂漢文、只懂藏文，他從藏文史料裡找到的這條證據，說服力更強，證明吐蕃時期已加入締造統一國家的進程，此後未間斷。」

孫勇亦從近代史角度補充：「1888年（土龍戰役）和1904年，英國帝國主義從印度方向發動兩次侵略西藏的戰爭，從那時起，西藏從『不是問題』變成了『問題』。」他特別指出，即便在英國殖民時期，官方文獻也不敢宣稱西藏是獨立國家，而只表述為「受宗主國中國控制」。他更舉例，藏文舊公文契約中，日喀則莊園文書第一行便寫明「本莊園是內地大皇帝的土地」。

孫勇表示，凡是在近代歷史上有深入研究的國際學者，都很清楚所謂的「西藏問題」究竟是如何被西方列強「製造」出來的。

然而被「製造」出來的西藏問題，帶來的往往是許多不了解西藏的人將這裏變成了一種「奇觀化」或「獵奇」的符號。要如何打破這種因不了解而產生的根深蒂固的誤解？本屆大會上，許多學者都共同提到了一個關鍵詞「開放」。

西藏拉薩大昭寺。（香港01 鄭寧）

程曼麗認為，新媒體與AI、大數據等技術的發展，正在打破過去由西方主流媒體壟斷的一元傳播格局，自媒體的興起為多方加深了解提供了巨大空間。但更為立竿見影的，是中國實施的外國人過境免簽政策。

「不是我們自己說我們自己好，而是他們親眼所見、親耳所聞。」程曼麗表示，當外國人可以自由進入西藏，透過他們自己的鏡頭去記錄真實的生活景況時，這種「自己人效應」在海外輿論場中往往比宏大的官方敘事更具說服力。用開放去引導外部世界親自接觸，才是走出傳統「防禦性辟謠」困境的突破口。