第二屆西藏國際傳播大會拉薩開幕　倡用｢鮮活故事｣破西方刻板印象

6月16日，第二屆西藏國際傳播大會在拉薩開幕。本屆大會以「理解與支持·共情與共鳴——全面增強涉藏國際傳播效能」為主題，吸引了來自中國內地、港澳台地區以及美國、德國、尼泊爾、印度等國家的近300名國內外嘉賓、專家學者及媒體等參與。大會旨在通過搭建開放、包容、多元的國際交流平台，向國際社會介紹當前西藏的真實情況，全面展現從封建農奴制度到和平解放75周年的新西藏。



開幕式上，西藏自治區黨委常委、宣傳部部長徐芝文宣讀了西藏自治區黨委書記王君正的批示並發表致辭。

王君正在批示中指出，西藏地處祖國西南邊疆，在黨和國家戰略全局中居於重要位置。舉辦西藏國際傳播大會，對於服務國家總體外交大局、講好新時代西藏故事具有積極推動作用。要聚焦穩定、發展、生態、強邊「四件大事」，用通俗易懂的語言與喜聞樂見的方式，全方位展示西藏。

西藏自治區黨委常委、宣傳部部長徐芝文。

徐芝文在致辭中強調，加強涉藏國際傳播能力建設，需從四個維度推進：一是堅守中華文化立場，擴大對外文化交往交流，豐富國際傳播內涵；二是優化敘事表達，從小切口挖掘真實素材，推動涉藏聲音的區域化、分眾化、精準化表達，實現認知互通與情感共鳴；三是推進技術賦能，主動應用人工智能等新技術重塑傳播格局；四是強化協同聯動，優化「請引來、走出去」雙向交流機制，構建更高效的傳播體系。

大會開幕式上舉行了西藏國際傳播智庫專家聘任儀式，共有7名專家獲頒聘書。同時，西藏自治區黨委宣傳部與包括中國經濟網在內的3類共9家機構，正式簽訂了《涉藏國際傳播協同聯動合作框架協議》。

在主旨演講環節，多位海內外專家學者圍繞打破國際涉藏傳播困境、構建新型話語體系展開研討。

中國社會科學院西亞非洲研究所（中國非洲研究院）所長葉海林指出，長期以來涉藏國際傳播面臨數據無法穿透文化隔閡與刻板印象的深層困境。他認為，涉藏傳播的核心是關於「人」的傳播，必須依賴有溫度、有故事、有夢想的鮮活個體，才能真正跨越文化壁壘、抵達人心。

北京大學國際傳播研究院名譽院長程曼麗教授則從國際輿論形勢出發，分析指出西方媒體對中國民族問題的報道多局限於「衝突框架」，導致了國際社會對西藏的誤解。她表示，西藏國際傳播求變的關鍵在於全面調整敘事與話語體系，進一步提升國際輿論中的反制能力。一方面需在外交及國際會議場合主動發聲、揭露虛假敘事；另一方面應進一步擴大開放，讓外部世界親眼見證西藏人民的真實生活與發展景象。

自治區社科院原黨委書記、四川師範大學教授孫勇亦提出，當前的涉藏傳播常陷入一種疲於奔命辟謠的「防禦性困境」。他強調，新時代涉藏傳播的核心應從傳統的「單向宣傳」轉向「共生對話」，藉由邊疆治理與民心所向的個體實證，引導外國學者進行自主感悟與學術反思。

據了解，本屆大會除主論壇外，還將舉辦三個專題論壇及區域國別研討會。期間，大會同步舉辦「歷屆西藏網絡影像節精品影像展」與「世界咖啡沖煮大賽西藏賽區選拔賽」，通過多維度的文化活動，向外界多視角展現新時代西藏的生動場景。