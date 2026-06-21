毒紙尿片風波｜三品牌複檢未驗出甲酰胺　造紙學會批報道缺公信力

內地爆出多款知名品牌的嬰幼兒紙尿片，被檢出含有毒物質「甲酰胺」（formamide，又稱甲醯胺），包括美國金佰利旗下品牌「好奇」（Huggies），以及國產知名品牌「Babycare」和「碧芭寶貝」。6月21日，涉事三大品牌相繼發布官方公告，公布加急複檢結果，均顯示「未檢出」甲酰胺。



針對有媒體指控「紙尿褲含甲酰胺」的說法，中國造紙學會於日前發文，批評報道中沒有披露具體檢出數值、檢測機構、檢測標準等核心信息，在使用場景和溯源路徑均不科學、證據鏈不完整的情況下，所得結論不具備公信力。



6月18日，《經濟參考報》報道稱，一些嬰幼兒在使用部分品牌的紙尿褲後，反覆出現紅臀乃至皮膚破潰等現象，停用後症狀明顯緩解。抽樣檢測結果顯示，多個品牌產品檢出「甲酰胺」。醫學檢測機構也在部分嬰幼兒血液、尿液中檢出該物質。

內地媒體爆出市面上多款品牌的嬰幼兒紙尿褲，被檢出含有毒物質｢甲酰胺｣。（荔枝新聞）

三大品牌公布檢測結果：未檢出甲酰胺

6月21日，三家陷入甲酰胺風波的紙尿褲品牌相繼公布最新的檢測結果，均稱未檢出甲酰胺。

好奇（Huggies）方面表示，近期，公司已對全系列的好奇紙尿褲產品進行覆核覆檢，目前已獲取的第三方檢測結果均顯示：未檢出甲酰胺，各項指標合格。同時，公司已配合相關部門對好奇產品展開全面獨立抽檢，公司會持續積極跟進結果盡快出示。

（微博＠好奇官方微博）

Babycare方面表示，相關報道刊發後，公司第一時間委托權威第三方檢測機構，對全系列紙尿褲產品加急覆檢。為確保嚴謹性，在歐盟REACH法規SVHC檢測要求之外，額外增加了SN/T 3587-2016（進出口紡織品酰胺類有機溶劑殘留量的測定）檢測。

目前，在售全系列產品依據歐盟REACH法規SVHC要求完成的檢測報告均已出具，結果均為「未檢出」。依據SN/T 3587-2016標準，Babycare稱已取得23個產品的檢測報告，結果同樣均為「未檢出」。其餘產品的檢測仍在進行中。

談及國標未作要求卻提前進行甲酰胺檢測的問題，Babycare解釋稱，其質檢標準要求產品需滿足國標及歐盟等多重標準，其中也包括對甲酰胺的檢測和管控。

Babycare聲明。

碧芭寶貝的公告顯示，報道發布當日，公司立刻委托具備CNAS和CMA資質的第三方權威檢測機構，對旗下全系列紙尿褲、拉拉褲啟動雙重標準加急覆檢：在原料端，品牌所有原材料長期持有歐盟REACH法規SVHC全套合規檢測證書，甲酰胺為原料入庫常態化必檢項；成品端，除歐盟REACH SVHC高關注物質檢測外，額外加測國標SN/T 3587-2016《進出口紡織品酰胺類有機溶劑殘留量的測定》，雙重核驗甲酰胺殘留風險。

碧芭寶貝強調，品牌全核心主力系列成品第三方檢測報告現已全部出具，所有已檢測紙尿褲產品甲酰胺項目結果均為「未檢出」。剩餘細分系列產品正在分批加急檢測。公司同步對無紡布、高分子芯體、透氣膜、膠黏劑等全部生產原料開展溯源覆核，所有原材料REACH合規檢測報告均顯示甲酰胺未檢出。

碧芭寶貝聲明。

長期接觸甲酰胺或損生殖系統

甲酰胺是工業領域常見的一種有機溶劑，歐盟REACH法規將其劃入SVHC高關注物質清單，定性為具有生殖毒性的危險化學品，長期微量接觸存在肝腎慢性損傷、干擾生殖發育的潛在隱患。

《第一財經》報道，紙尿褲主要原料是無紡布、高分子吸水樹脂、鬆緊橡皮筋、熱熔膠等。原則上，若採取正規工藝和原材料，紙尿褲生產過程中不會出現甲酰胺。

6月18日，上述三家品牌曾作出回應。碧芭寶貝表示，報道抽樣檢測樣本來源、檢測環境、檢測流程尚未與公司完成核驗，暫無法判定樣本真實性與代表性，公司已主動聯繫涉事檢測機構，同步申請第三方權威覆檢，完整覆盤全鏈路生產、原料、倉儲環節。

好奇（Huggies）、Babycare也有類似表態，並稱前期已主動依據歐盟REACH法規中的SVHC（高關注物質）要求檢測紙尿褲，甲酰胺項目檢測結果均為「未檢出」。

有家長指孩子使用好奇「小森林」系列紙尿褲，臀部均反覆出現紅腫、破潰等症狀。（經濟參考報）

中國造紙學會：媒體報道「缺乏公信力」 生物樣本溯源證據鏈不完整

6月19日，中國造紙學會發文稱，甲酰胺並非嬰兒紙尿褲生產過程中的必要添加物質。《經濟參考報》的相關報道稱多款嬰幼兒紙尿褲產品檢出甲酰胺，但未披露具體檢出數值、檢測機構、檢測標準、檢測設備、檢測方法等核心信息，所得結論不具備公信力與採信基礎。

該學會強調，報道將嬰幼兒生物樣本（嬰幼兒血、尿等）中甲酰胺檢出結果直接歸因於紙尿褲，存在兩方面疑點：一是未核實涉檢嬰幼兒是否真實長期使用報道所提及的品牌，缺乏使用場景佐證；二是未排除飲食、環境、接觸物等其他外源性甲酰胺攝入渠道，無法鎖定唯一來源。

在使用場景和溯源路徑均未明確的前提下，報道將生物樣本檢出結果與紙尿褲直接關聯，證據鏈不完整，難以滿足科學溯源的基本要求。