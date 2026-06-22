山西礦難82死｜開啟問責鏈至少五名官員落馬　再有一執法官員被查

山西長治市沁源縣通州集團留神峪煤礦5月22日發生特大氣體爆炸事故，截至23日晚官方通報，事故造成82人遇難、2人失聯、128人受傷住院。這是中國17年來最嚴重的礦難。



山西官方通報，又有一名官員落馬，這次被查的是國家礦山安全監察局山西執法官員執法八處三級調研員耿青祿。



5月24日拍攝的山西通洲集團留神峪煤礦瓦斯爆炸事故救援現場。（新華社）

據山西省紀委監委網站6月22日報道，國家礦山安全監察局山西局監察執法八處三級調研員耿青祿涉嫌嚴重違法，涉通洲集團留神峪煤業有限公司「5·22」特別重大瓦斯爆炸事故，目前正接受山西省監察委員會監察調查。

事故發生後，山西已有多名官員接連落馬。中新社稱，這場礦難已開啟「問責鏈」。礦難發生的11天後，中共山西省紀律檢查委員會6月2日指出，長治市沁源縣委書記趙永進涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受省紀委監委紀律審查和監察調查。

山西省應急管理廳副廳長張和平也在6月10日晚官宣被查。

山西省應急管理廳副廳長張和平涉嫌嚴重違紀違法。（財新網）

沁源縣6月18日召開大會，宣布調整領導幹部人選，崔崢嶺和郭立東分別獲任命為中共長治市沁源縣委書記和代縣長。

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山西省長治市紀委監委6月7日通報3名應急管理局官員落馬，包括沁源縣應急管理局黨委書記、局長、應急管理綜合行政執法隊隊長孫曉曄，沁源縣應急管理局黨委委員、負責日常工作的應急管理綜合行政執法隊副隊長岳曉東，以及沁源縣應急管理綜合行政執法隊執法一隊隊長張謙。

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