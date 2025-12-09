玉淵譚天公開錄音揭｢雷達照射｣真相　日方兩次收遼寧艦通報仍滋擾

據央視旗下帳號《玉淵譚天》獨家報道，針對日本近期炒作中國遼寧艦航母編隊在宮古海峽以東訓練並聲稱遭「雷達照射」一事，中方獲悉的詳細時間線顯示，遼寧艦編隊在訓練前曾兩度通過無線電向附近日本艦艇通報，且日方兩次均確認收到。



報道指，日方在明知中方訓練計劃的情況下，仍派出軍機多次抵近滋擾，甚至闖入中方提前公布的演訓區域，最近距離不足50公里，行為嚴重危害安全，其後卻倒打一耙炒作「雷達照射」常規操作，是自導自演的拙劣把戲。



12月6日，中國海軍遼寧艦航母編隊通過宮古海峽出島鏈組織艦載機飛行訓練，並事先公布了訓練海空域。據《玉淵譚天》獨家獲悉的訓練時間線顯示，遼寧艦航母編隊2次向日方通報，且得到日方確認「收到」的回應。

當日下午2時10分，遼寧艦航母編隊組織101艦首次進行通報，內容為「我編隊將按計劃組織艦載機飛行」，日本「照月」號驅逐艦通過無線電確認收到。隨後在下午2時28分，編隊再次通報，明確指出「我編隊計劃組織艦載機飛行訓練，預計15時開始，持續時間約6小時，主要在航母以南區域」，日方「照月」號驅逐艦再次確認收到。

日方兩次收到遼寧艦通報仍滋擾。（玉淵譚天）

海洋安全專家王旭表示，根據《聯合國海洋法公約》，各國艦船和飛機在宮古海峽享有航行和飛越自由，中國在西太平洋訓練合理合法。且中方按國際慣例事先公布訓練地點，展現透明開放，訓練全程正當合法，日方亦多次確認收到中方提示，完全了解和掌握中方訓練動向。

報道評論指出，在此背景下，日方不顧中方反覆提示和預警，多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾。軍事專家張軍社分析，日本反應過度的根本目的，是要干擾、阻撓中國在太平洋海域的正常訓練，背後是日本「心態不正」，不願也不習慣看到中國艦艇進入太平洋進行遠海訓練。

12月6日下午，解放軍遼寧艦航母編隊發現1批2架日本F-15戰機向中方抵近，執行所謂應對任務。根據模擬圖顯示，日本飛機闖入中方劃設的演訓區，最近距離中方飛機不足50公里。報道指出，當前全球部份主流戰機的機載雷達對空探測距離都大於50公里，日方行為嚴重干擾中方正常訓練秩序，將雙方置於危險境地。

通過琉球後，遼寧艦北上（統合幕僚監部）

對於日方炒作「雷達照射」問題，以及日方防衛大臣刻意渲染相關說法，實際上是日方惡意進入演習區域，自動進入中方雷達搜索範圍，自然可感知雷達搜索信號。中方飛機同樣感知到日機機載雷達信號，但始終保持理性克制。報道強調，艦載機在飛行訓練時開啟搜索雷達是各國通行做法，也是確保飛行安全的正常操作，日方絕口不提自身挑釁，僅炒作常規軍事動作，是公然篡改事實。

報道指出，中國海軍通過宮古海峽進出西太平洋進行演訓已是常態，日本「要習慣接受，不要大驚小怪」。並質疑日方迫不及待炒作「雷達照射」問題，是否在為高市早苗首相涉台錯誤言論造成的嚴重後果轉移視線，或妄圖為突破「和平憲法」約束、復活軍國主義幽靈尋找藉口，敦促日方深刻反思，懸崖勒馬。