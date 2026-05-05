中國首艘核動力航母明年下水 ？命名引熱議「廣東」成大熱

中國軍方上月底發佈宣傳片暗示第四艘航空母艦為核動力艦艇後，它會如何命名隨即讓不少軍迷乃至廣大網民吵翻天。



這部宣傳片名為《向大洋》，在4月22日中國海軍成立77周年紀念日前夕發佈，長7分零7秒的片子被視為暗含航母發展的種種密碼。

片中登場的三個人物——廖寧、單東、付建，讀起來諧音正好對應中國現役的三艘航母——遼寧艦、山東艦、福建艦。

中國解放軍新聞傳播中心客戶端「中國軍號」4月22日發佈主題宣傳片《向大洋》，長7分零7秒的片子被視為暗含航母發展的種種密碼。（影片截圖）

已入列的這三艘航母，舷號也剛好對上16、17、18。而下來在片中亮相的是一名新兵，字幕特地標出他19歲，恰好對應第四艘航母的舷號19。他的名字叫「何劍」，立即讓人聯想到諧音「核艦」，外界因此解讀為第四艘航母就是核動力艦艇。

中國解放軍新聞傳播中心客戶端「中國軍號」4月22日發佈主題宣傳片，片中的福建艦上有名叫「何劍」的新兵報到。「何劍」諧音為「核艦」，所以中國軍迷普遍認為，解放軍宣傳片暗示，中國第四艘航母將是核動力航母。（視頻截圖）（中國軍號）

軍方「隱晦官宣」核艦

軍迷們紛紛表示這是軍方在「隱晦官宣」中國即將迎來第一艘核動力航母，有的甚至認為暗號給得太過明顯。

畢竟，不少軍迷大概還記得軍方四年前也作過類似暗示。

2022年，同樣是海軍節前夕，解放軍發佈《深藍深藍》首部航母主題宣傳片。片尾畫面依次閃過遼寧艦、山東艦的飛行甲板，之後定格在空白處，一名海軍人員說，「三胎」「安排」。

懂的人當時都讀懂了：第三艘航母即將到來。兩個月後，福建艦下水。

福建艦在海南三亞入列。（新華社）

順着這個邏輯，《向大洋》裏的「何劍」，顯然是中國第四艘航母、也是首個核動力航母不久後將下水入列的信號。

衛星近期拍攝到的大連造船廠畫面顯示，第四艘航母的艦體合攏進度已達75%。有分析指出，艦島也已完成吊裝，但不見排煙口，只能說明艦艇用的是核反應堆。這是因為常規動力航母燃油得有排煙口，這麼大的結構根本藏不住。沒排煙口也就意味着，航母採用核動力基本上是板上釘釘。

11月5日，中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列授旗儀式在海南三亞某軍港舉行。 （新華社）

首艘核動力航母明年下水？

參照福建艦2021年完成主體合攏、2022年下水命名、2024年首次海試、2025年服役的進程來推測，中國這艘最新航母有望在2027年下水，之後幾年海試重點驗證核動力系統，並在2030年前後正式服役。

換句話說，中國首艘核動力航母距離下水的日子越來越近，網上有關它如何命名的討論也日益熱烈。

山東艦航母群7月3日早上經東博寮海峽進入本港，經過數碼港近岸。（廖雁雄攝）

按照中國軍方目前的艦艇命名規則，航母一般採用省級行政區命名，並以沿海省份優先。除去現役航母採用的遼寧、山東、福建，以及兩棲攻擊艦的海南、廣西、安徽、湖北、四川，剩下的沿海省份只有幾個——江蘇、廣東、浙江、河北等等。

預測下一艘航母會用哪個省份來命名，自然要總結現役三艘航母的名字規律。普遍的共識是，它們的名字暗含了地理與歷史的意義。

從地理的角度來看，遼寧對應渤海，山東連接黃海，福建則位於東中國海通往南中國海的要衝，從北往南一條線，目前只缺對應南中國海的航母。

中國南海艦隊早前在西太平洋某海域，進行遠洋訓練。清晨時份，戰艦整裝待發。（中國軍網）

從歷史維度看，有分析認為，遼寧艦包含着對1894年甲午戰爭中旅大之戰的紀念。

山東艦則呼應甲午戰爭中的威海衛戰役，北洋水師在此全軍覆滅，而這艘航母的入列日期——2019年12月17日也與北洋水師成立紀念日吻合。

至於福建艦，有分析稱，名字暗含了被譽為「中國近代海軍搖籃」的福建船政學堂的基因。它的下水日期——2022年6月17日，是中國第一顆氫彈爆炸試驗55周年紀念日，被解讀為官方認為福建艦和氫彈一樣都是「大國重器」。

圖為2007年10月17日，一名保安站在屏幕旁邊，當時屏幕正播放與中國原子彈和氫彈研究有關的錄像。（Getty）

航母命名是海軍發展史縮影

有自媒體進一步分析，現役航母的命名，其實是中國海軍早期發展歷史的縮影。

中國首艘航母命名為遼寧艦，首先是因為它在遼寧大連完成建造。其次，遼寧旅順港是海軍的首個大型海軍基地。因此，由蘇聯開工而後被中國建造完成的遼寧艦對於海軍走向藍水的開拓意義，猶如由蘇聯交還給中國的旅順港對海軍的開拓意義。

旅順軍港。（上觀新聞）

在中國海軍歷史中，最早的水兵隊伍來自山東省劉公島上起義的原汪偽海軍官兵。其中很多官兵成為海軍創建初期的骨幹，這與山東艦作為中國第二艘航母、也是首艘國產航母的開創者身份不謀而合。

海軍遼寧艦編隊遠海實戰化訓練期間，遼寧艦（左）在進行補給。（新華社）

也有分析指出，福建艦是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航母，建國早期的多場重要海戰都發生在福建沿海，以福建命名這艘航母，體現了對它勇於戰鬥的囑託。

至於中國第四艘航母的名字，網民們爭論不休，目前有幾個呼聲較高。

江蘇艦？廣東艦？浙江艦？

江蘇與海軍的歷史淵源讓它成為熱門之一。1949年4月23日，解放軍第一支海軍——「華東軍區海軍」在江蘇省泰州白馬廟成立，這一天後來也被定為中國海軍建軍節。也有人認為，江蘇是經濟大省，製造業實力雄厚，符合航母「大國重器」的定位，因此江蘇號「最適合」。

1949年11月8日，解放軍組建了華東軍區海軍第一、第二艦大隊，但只有小型艦船。（網絡圖片）

廣東的呼聲也頗高，原因在於它是南中國海防禦的核心省份，而今那裏沒有航母駐紮。一些網民也認為，南部戰區海軍大本營湛江軍港的基礎設施已準備就緒，命名廣東能填補戰略空缺，加上虎門、伶仃洋這些近代海防重地能呼應歷史，極具意義。有網民因此肯定，「廣東幾乎是完美匹配」。

浙江也被一些軍迷視為有力的競爭者，主要因為它位於東中國海與西太平洋的交界處，戰略地位重要。其他在候選名單上的包括河北、上海，但目前來看，它們的呼聲較低。

2025年6月13日，南部戰區發布圖片稱，南部戰區海軍某大隊瀘沽湖艦、撫仙湖艦組成編隊位南海某海域開展多課目實戰化作戰支援訓練。（微信公眾號＠南部戰區）

無論如何，中國首艘核動力航母將以近乎無限的續航能力，增強海軍的遠洋作戰能力，對解放軍的重要性不言而喻。何況它的命名也關乎整體戰略，軍方必然會慎重。

按照一般航母的建造流程，它的正式命名，最快也要等到它明年下水時才會揭曉。在這個最大懸念解開前，預計網民將繼續吵得不可開交。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

