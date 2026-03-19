《民族團結法》升級統一義務？陸委會警告：消極不配合視不作為犯

全國人大日前通過《民族團結進步促進法》，引發台灣官方高度關注，台灣陸委會認為，該法業將「團結與統一」提升為法律上的「作為義務」，甚至可能衍生「沉默即是不作為犯」的法律風險，警告此舉恐帶來跨國鎮壓與寒蟬效應。



台媒《中央社》3月18日報道，國台辦發言人陳斌華針對相關質疑表示，「對於台獨分裂勢力分裂民族、破壞民族團結的行為，將採取一切必要措施，依法予以懲治」，語氣強硬。

對此，台灣陸委會以書面說明指出，《民族團結進步促進法》全法共65條，其中「應當」等義務性用語出現高達53次，規範對象涵蓋各級政府、教育機構、宗教團體、企業，甚至包括未成年人的父母。陸委會認為，該法建構出一套綿密的法律責任體系，從行政處分、治安管理處罰到刑事責任均可能適用。

陸委會進一步指出，北京官方可透過該法作為橋接機制，將「不配合統一」的各類行為，納入既有法律體系進行處罰。該法以「鑄牢中華民族共同體意識」為核心，並將「維護國家統一」明確列為法律義務，形同以立法手段推動統一進程。

陸委會表示，過去北京主要針對「積極從事台獨活動」的行為進行處罰，屬於「作為犯」範疇；但未來在該法架構下，可能進一步擴大至「反對統一」、「消極不配合統一」甚至「維持現狀」等行為，均可能被認定為違法，轉向處罰「不作為犯」。

陸委會強調，該法顛覆民主社會中「不表態是自由」的基本原則，「在中共法律邏輯下，保持沉默即是『不作為犯』」。此一發展恐對教育界與藝文創作領域產生重大衝擊，使相關從業者必須在言論與作品中表態，進而形成寒蟬效應。

此外，陸委會亦警告，由於法律條文存在高度模糊與不確定性，未來可能導致社會出現互相檢舉、人人自危的氛圍，甚至形成「升級版紅衛兵文化」，對社會自由與言論空間造成深遠影響。