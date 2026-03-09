兩會2026｜民族團結法：北京為國家敘事工程的另一種定調

今年兩會期間，《民族團結進步促進法（草案）》提交全國人大審議，若只把此法視作官方在民族工作領域的一部新法，判斷就很容易停留在表面。這部法真正值得注意的，不只是它寫進了哪些條文，而是為什麼選在今年這個時間點推出，同時該法又將如何在兩岸敘事中起到指導作用。



依全國人大常委會副委員長李鴻忠在大會上的說明，這項立法被界定為「黨中央部署的重大政治任務和立法任務」，而其政治根據則來自二十屆三中全會明確提出制定《民族團結進步促進法》。李鴻忠的說法已經明示，這不是一般部門立法，而是要把近年民族工作路線正式上升到國家法的位階。

首先，為什麼是今年？從立法程序看，答案並不複雜。這項立法自2023年11月啟動，去年8月由中央政治局會議討論並原則同意草案請示，後9月、12月由全國人大常委會兩次審議，直到今年3月提請大會審議，節奏其實相當清楚，係官方刻意在「十五五」開局之年，欲把民族工作中最核心的一套政治理念，轉為可以長期運作的法律架構。從官方說法看，這部法的任務很明確，就是要把習近平關於民族工作的重要思想，尤其是「鑄牢中華民族共同體意識」這一套主張，透過法定程序轉化為國家意志。

這也是為什麼草案的文本設計本身就帶有強烈的政治意味。依《人民日報》報道的官方摘要，草案採「序言＋7章」體例，共64條。序言以「中華民族共同體的形成和發展」為敘事主線，第一章處理總體要求與重要原則，第二章則集中處理「構築共有精神家園」，明列社會主義核心價值觀、五個認同、五觀、中華文化傳承、學校教育、理論研究與宣傳教育，並在第15條明確規定國家全面推廣普及國家通用語言文字。這種寫法的意思其實已經很直白，即北京要處理的，不只是民族事務，而是「共同體」如何在教育、行政、文化與公共空間裡被日常化、制度化。

2026年全國兩會政協會議開幕，習近平出席會議。（香港01 直播）

如果只談到這裡，這部法律仍可被理解為民族治理的法治化工程。但它真正敏感之處，在於這套共同體敘事並不只面向新疆、西藏或少數民族地區，也延伸到港澳台。草案第二章明確寫到「凝聚港澳台僑等力量」，而官方與台灣媒體引述的相關內容也顯示，法案涉及促進兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸各領域融合發展，並增進台灣人對中華民族的歸屬感、認同感與榮譽感。這就意味著，北京不是只把這部法當作民族政策的一次法律化，而是把對台工作也放進「中華民族共同體建設」的框架裡。

但這裡必須特別分辨清楚的是，北京並不是把台灣問題從政治問題改寫成民族問題。對北京而言，台灣問題一直是國家統一問題，是政治問題，同時北京又堅持兩岸同屬中華民族，從不存在所謂兩個民族之間的對立。因此，民族團結法真正做的，不是替換問題性質，而是補上一層更穩固的敘事：讓台灣問題在維持既有政治定性的同時，被更深地嵌入「同屬一體」的共同體語言之中。換句話說，它不是要把政治問題說成民族問題，而是要先把「共同體前提」寫進法裡，讓之後所有關於交流、融合、認同與風險防範的論述，都建立在這個前提之上。

2019年10月1日，國慶閲兵，國家主席習近平檢閲了部隊，並發表講話說，沒有任何力量能夠阻擋中國人民和中華民族的前進步伐。圖為習近平在天安門廣場舉行的慶祝中華人民共和國成立70周年閱兵式上檢閱部隊。（Getty Images）

這也解釋了為什麼這部法在兩岸敘事中的作用，不是立刻改變現狀，而是替未來的統一敘事完成一次制度上的鋪陳。它把原本主要依賴政治宣示與政策文件推動的「共同體建設」，轉成可以由教育、文化、宣傳、行政乃至法律責任共同支撐的長期工程。尤其，如見草案第六章設有法律責任，並提到對損害或破壞民族團結進步的情形設置責任，對暴力恐怖、民族分裂、宗教極端活動追究刑事責任，另對法律域外適用效力作出規定。這使它不只是宣示性的政治文件，而是一套帶有治理與約束能力的國家工具。

說到底，北京終於在今年推動這部法律，不只是為民族工作補上一部基本法，而是在「十五五」開局時，為下一階段國家整合先完成一次制度定調。官方試圖固定一個前提，即台灣問題尚可以有政治歧見，但不能脫離中華民族共同體的框架被理解。這或許就是民族團結法最核心的政治意義，既不是一篇對台喊話，也不是一次單純的法律增修，而是北京在更長的時間跨度上，為國家統一敘事預作的法治化佈置。