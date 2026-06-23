解放軍輕型航艦呼之欲出？076型可搭載殲-35與無人機群作戰

解放軍新一代076型兩棲攻擊艦「四川艦」傳出正朝「輕型航空母艦」方向發展。內地陸軍事自媒體《軍武次位面》報道指出，近期網絡流出的最新照片顯示，076型兩棲攻擊艦可能已完成飛行甲板重新劃線，意味著這艘新艦或即將進行固定翼艦載機起降測試，甚至不排除未來搭載新一代艦載隱形戰機殲-35。



根據公開資料，076型兩棲攻擊艦是解放軍首艘配備大型開放式飛行甲板的兩棲攻擊艦，滿載排水量超過4萬噸，採用雙艦島上層建築和全縱通飛行甲板設計，並配備電磁彈射與阻攔裝置，可搭載固定翼飛機、直升機及兩棲作戰裝備。

作為首艦的「四川艦」，於2024年12月27日下水，舷號「51」，並於2025年11月16日完成首次航行試驗任務。

據《軍武次位面》介紹，近期網絡上出現多張疑似076型兩棲攻擊艦最新照片，顯示飛行甲板可能已完成重新劃線。參照「遼寧艦」和「山東艦」的慣例，該艦很可能即將進行艦載固定翼戰鬥機起降試驗，或準備正式加入解放軍海軍序列。

文章指出，由於具備運作攻擊-21型無人戰鬥機以及新一代忠誠僚機的能力，076型被外界稱為「航空攻擊艦」，至於是否能搭載新一代隱形艦載戰機殲-35，外界一直存在不同看法。

《軍武次位面》分析，一架艦載機能否與航艦適配，主要取決於飛行甲板尺寸、停機位空間、升降機及機庫容量等因素，「首先可以確認的一點是，殲-35是可以在076型上起降」。

分析指出，076型飛行甲板總寬超過42米，用於艦載機降落的飛行甲板連同兩側安全區寬度約25米，而殲-35翼展介於11.5米至13米之間，符合起降需求。

在起飛能力方面，文章稱076型搭載的電磁彈射器長度與003型「福建艦」屬同一級別，加上全電推進系統提供充沛動力，因此殲-35型艦載機不僅能在076型上降落，還能起飛，且從076配備的電磁彈射器長度和彈射功率，殲-35以作戰掛載或最大起飛重量彈射起飛問題不大，具備實戰意義，不過受限於艦面停機空間和機庫容量，076型運作殲-35仍顯得較為侷促。

2025年，殲-35在福建艦首次成功阻攔着艦和彈射起飛。（人民空軍）

《軍武次位面》認為，在低烈度衝突環境下，076型仍可攜帶十餘架殲-35，或搭配十餘架無人攻擊機及部分直升機，形成一艘具備一定空中打擊能力的「小航艦」，足以應對次一級對手。

若面對高烈度作戰環境，076型則仍需與003型航空母艦共同執行任務。在此情況下，殲-35不太可能長期部署於076型，而可能在正規航艦無法接收艦載機時，臨時停駐於076型甲板。《軍武次位面》進一步指出，076型或許只是開端，未來同類艦艇若進一步提升至6萬噸級，將可搭載更多機型，形成更大規模航空作戰能力，其在海戰中的表現也將更加突出。