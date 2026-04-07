央視揭秘「無人機航母」四川艦　中國軍工為何能快速趕超美俄

繼中國首艘電磁彈射型航母福建艦入列後，2026年4月5日，央視揭秘四川艦的設計：作為中國自主研製建造的076型兩棲攻擊艦首艦，四川艦是世界上第一種採用電磁彈射器的兩棲攻擊艦，可以彈射固定翼飛機、直升機和大型高隱身無人機。



四川艦是中國海軍新一代兩棲攻擊艦，2024年12月27日下水，2025年11月14日首次海試，滿載排水量高達4萬餘噸，在全球兩棲攻擊艦名列前茅，與美國海軍的「美利堅」級兩棲攻擊艦相當，大小與法國現役的核動力航母戴高樂號相似。

據央視報道，四川艦創新應用電磁彈射和阻攔技術，能讓攻擊-11型隱身無人機像下餃子般連續彈射，相當於「無人機航母」，既可編入航母編隊作為「常務副航母」來執行打擊任務，又能作為編隊旗艦，擔負對地、對海攻擊或者兩棲作戰任務。

據央視報道，高隱身無人機將成為四川艦「拳頭」力量。（央視）

能否穩定運行電磁彈射技術是衡量航母技術水平的一個關鍵指標。美國現役航母11艘，全是核動力，其中只有2017年服役的福特號航母採用電磁彈射技術，但性能不牢靠、故障率偏高。美國航母事業發展早，現役的11艘航母多數已經運行20年甚至30年、40年之上，無論數量還是綜合實力都是世界一流。然而長期領先世界的美國在發展航母技術那麼多年後，依舊面臨電磁彈射技術不牢靠問題。

相較而言，底子薄、起步晚的中國軍工有後來居上的趨勢。眾所周知，1840年的鴉片戰爭是已經經歷工業化的英國對傳統農業大國中國的降維打擊。這背後是海軍技術和軍工產業的巨大差距。後來的歐洲大陸強國和美國都同樣經歷工業化，有着強大的工業與海軍。而中國儘管有漫長海岸線，非常需要海軍來保護東南沿海的安全，但長期以來海軍的技術、綜合實力都大幅落後於歐洲強國與美國。1949年新中國成立時，中國武器裝備被戲稱為「小米加步槍」，當時的海軍是一窮二白。

1949年後儘管中國大力發展工業，成功研製「兩彈一星」，但海軍的裝備依舊比較落後，甚至十分依賴從蘇聯購買快要過時的艦艇。1978年改革開放後中國逐漸向市場經濟轉型，積極融入世界，抓住第三次科技革命的尾巴，將發展經濟、工業和科技視作重中之重的任務，在2010年崛起為世界第二大經濟和第一大工業國。若根據購買力平價計算，中國GDP在2014年已經超過美國。2015年中國又實施「中國製造2025」規劃，科技和工業實力大幅增長。正是憑藉改革開放快速積累的強大經濟、科技和工業實力，中國軍事裝備、海軍實力取得歷史性進步。

殲-35艦載戰鬥機在海軍福建艦電磁彈射起飛，這是戰機離艦瞬間。（中國軍號）

以航母為例，發展航母是數代中國海軍官兵的夢想。2012年中國在蘇聯航母半成品的基礎上續建改造的第一艘航母遼寧艦入列，實現中國航母「零的突破」。自此之後，中國航母在強大經濟、科技和工業的基礎上進步非常快。2019年第一艘國產航母山東艦入列，2025年第一艘電磁彈射型航母福建艦入列。從遼寧艦、山東艦到福建艦，在短短10多年時間，中國航母成功從滑躍起飛轉向電磁彈射起飛。如今，連準航母四川艦都成為世界第一種採用電磁彈射器的兩棲攻擊艦。

軍事現代化是國家現代化的重要組成部份，俄烏戰爭、以哈衝突、美伊戰爭均在說明軍事現代化的重要性。鴉片戰爭時期的中國因為科技、工業和軍事的落後而在西方堅船利炮面前陷入內憂外患之中。東南沿海是今天中國的經濟中心，但與鴉片戰爭時期不同的是，今天中國有着僅次於美國的裝備一流、增長迅速的強大海軍來保護東南沿海的安全。

曾經中國海軍裝備不僅大幅落後於美國，甚至明顯落後於俄羅斯、日本、歐洲大國，然而今天中國海軍裝備的整體水平已經超過俄羅斯、日本、歐洲大國，與美國的差距愈來愈小，甚至可以概括為：美國贏在存量、中國贏在增量。為何會這樣？

遼寧艦、山東艦開展雙航母編隊演練。（央視）

隨着經濟體量的快速擴大，中國海軍裝備超過日本、歐洲大國是自然而然的現象。至於長期以來的世界第二軍事大國俄羅斯，除了被戰爭消耗國力和被歐美孤立之外，因為市場經濟轉型不成功，經濟體量早已被中國大幅反超，造成俄羅斯的發展後繼乏力，愈來愈缺乏進行裝備更新升級的經濟、工業實力。美國海軍裝備依舊全球第一，但長期的戰爭消耗與工業空心化相疊加，造成美國海軍已經在「吃老本」。

某種程度上講，改革開放以來中國所逐漸形成的有為政府和有效市場相結合發展模式讓中國能快速趕超曾經的軍事強國。與俄羅斯相比，中國市場經濟轉型相對比較成功，在40多年改革開放過程中快速積累起強大的經濟實力；與美國相比，中國既不發動戰爭，不存在戰爭消耗，又一直以來將工業視作立國之本、強國之基。中國自改革開放以來，既積極發展市場經濟和融入全球化，與世界各國保持和睦關係，哪怕是面對希望遏制中國發展的美國，都在努力維持「鬥而不破」的關係，又具有辦好自己的事、未雨綢繆、久久為功的長期主義面向，能努力規劃未來。

國家是時間河流上的航船，相比於一時一地的輸贏，重要的是誰能在競爭中笑到最後。改革開放以來中國歷史性進步，一個關鍵原因是探索有為政府和有效市場合理結合。今後中國的發展同樣離不開有為政府和有效市場合理結合，既要努力發揮市場的調節作用，防止市場失靈，積極營造開放、包容、公平、法治的環境，又要發揮政府在合理範圍的調控作用，防止政府濫權，努力規劃國家發展。只要保持清醒和理性，以苦練內功來應對挑戰，假以時日，中國的和平崛起道路越走越順。