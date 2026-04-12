福建艦有望今年遠海訓練或與四川艦編隊　挑戰全甲板放飛艦載機

作為中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦福建艦，有望今年開展遠海訓練。內地軍事觀察員魏東旭分析，福建艦進行遠海訓練的前提是要具備編隊部署能力，來應對遠海的複雜情況。



同時，福建艦將挑戰艦載機滿載的「全甲板放飛」能力，未來有望聯手076型兩棲攻擊艦四川艦，組成海上聯合作戰編隊，互相支持，強化海軍沿海登陸等能力。



福建艦有望今年遠海訓練 。（央視）

央視指，福建艦今年將迎來戰力生成的關鍵之年。（央視）

央視新聞報道，福建艦自2025年11月5日正式入列後，已先後在東海、南海等海域進行訓練任務，並多次穿越台灣海峽，今年將迎來戰力生成的關鍵之年。魏東旭稱，由於遠海的區域較為複雜，航母要有具備編隊部署的能力及全面的準備，足以應對突發狀況，才適合到遠海訓練。

魏東旭分析，「因為一旦進入西太平洋區域，進行長時間演習或訓練，它外部有干擾性因素，比如說其他國家可能會派出艦機，進行跟蹤和盯梢，那這個時候就需要編隊體系，進行快速、靈活、精準應對，這樣的話我們就可以，以萬無一失的這個狀態，完成所有的遠海訓練任務。」

另外，福建艦下一步的訓練目標將是全甲板放飛艦載機，接收艦載機。魏東旭稱，航母如果想要達到實戰化的狀態，所搭載的艦載機一定是越多越好。當福建艦實現艦載機滿載，能夠實現全甲板放飛、全甲板回收艦載機這樣的能力之後，基本上作戰能力已經達到了「100分」的狀態。

2025年，福建艦在海南三亞入列。（新華社）

當福建艦的作戰能力達到滿分之後，還要和055大型驅逐艦、先進的護衛艦、052D驅逐艦也要構成全新的航母編隊，一旦達到了這樣的狀態，福建艦作戰能力的生成速度會非常快。

值得關注的是，076型兩棲攻擊艦四川艦，同福建艦一樣擁有電磁彈射技術。報道指，它們未來有望組成海上聯合作戰編隊，互相支持，強化海軍沿海登陸等能力。

中國海軍076型兩棲攻擊艦四川艦。（新華社）

魏東旭說：「（福建艦）可以利用艦載機，針對對方的防禦兵力和干擾，島嶼作戰和兩棲作戰的這樣一些力量，進行全方位壓制。那這個時候四川艦，就可以出動氣墊登陸艦，可以使用艦載直升機，在更為安全的環境當中，去快速投送兵力。」