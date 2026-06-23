貪腐抓不完？內地學者引《易經》未濟卦：反腐永遠在路上

中國共產黨成立105周年前夕，有內地學者以《易經》最後一卦「未濟卦」解釋官方反腐工作，認為歷史沒有終結，自我革命與反腐「永遠在路上」。學者指出，中共治理的一大特色在於「黨紀嚴於國法」，最終須從紀律與制度約束，提升至依靠共產黨人的心學修養，達到「不想腐」的境界。



中國記協今（23）日舉辦「新聞茶座」，邀請中國國家創新與發展戰略研究會中國文明和中國道路專業委員會主任謝茂松，以「中國共產黨的領導力與中國文明、中國道路」為主題，並回應中外媒體關於一黨體制自我監督及科技自主等議題。

針對境外媒體提出，在缺乏西方反對黨競爭機制下，中共如何落實自我監督，謝茂松表示，中國自西周、秦漢，特別是明清時期，就已建立根深蒂固且發達的御史監察制度，為當前的自我革命提供深厚制度基礎。

他指出，中共核心治理特色在於「黨紀嚴於國法」。法律是神聖的，只是社會的底線與最低要求，而黨紀要求則高於法律。謝茂松舉例表示，領導幹部若出現作風問題或醉駕，「一律面臨免職」。

中共十八大後的反腐肅紀、經濟結構轉型升級、軍隊整頓改革，以及加強中共黨的領導與中央權威，其實都有穩固中國基本盤的意義。（資料圖片）

不過，他也坦言，即使中共十八大以來推動中央八項規定，反腐倡廉取得一定成效，但新的貪腐案件仍不斷出現，自我監督和反腐工作無法徹底根治。

對此，謝茂松引用《易經》最後一卦「未濟卦」加以說明。他表示，廣義而言，「未濟卦」代表「事尚未成功、未完成」，事情處於轉折與醞釀之中。若用來分析中國的反腐工作，則意味著歷史沒有終結，自我革命與反腐「永遠在路上」，最終必須依靠共產黨人的心學修養，解決人性的兩面性。