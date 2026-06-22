深圳政協原主席戴北方涉違法違紀遭開除黨籍　曾與馬興瑞共事

撰文：許祺安
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據《央視新聞》消息，中共中央批准，中央紀委國家監委對廣東省深圳市政協原黨組書記、主席戴北方嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。2025年12月，戴北方就涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，今年69歲的戴北方為廣東惠州人，長期在深圳工作，曾任鹽田區委書記，深圳市委常委、宣傳部部長、秘書長、組織部部長，深圳市委副書記等職。2015年，戴北方升任深圳市政協主席，2020年退休卸任。此後，他擔任了一些社會職務。

深圳市政協原黨組書記、主席戴北方。（網絡圖片）

據《央視新聞》報道，經查，戴北方喪失理想信念，忘卻初心使命，對組織不忠誠不老實，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮品、接受宴請；違反組織原則，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；廉潔底線失守，利用職權為親屬謀取利益；家風不正，對家人失管失教；目無法紀，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

戴北方嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予戴北方開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

曾與陳如桂、馬興瑞共事

值得注意的是，戴北方任深圳市委副書記和政協主席期間，與2024年落馬的廣東省人大常委會原副主任陳如桂共事。陳如桂在2017年至2021年任深圳市委副書記、市長，因受賄1.08億元人民幣，2024年8月一審被判無期徒刑。

馬興瑞（資料圖片）

而已落馬的中共政治局委員、原新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞，在2015年至2016年任深圳市委書記期間，也與時任市委副書記和政協主席的戴北方共事。

2016年1月29日，深圳，中國人民政治協商會議第六屆廣東省深圳市委員會第二次會議在深圳會堂開幕，大會發言環節結束，深圳市委書記馬興瑞、深圳市政協主席戴北方互相交流。（資料圖片）
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