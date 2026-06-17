涉貪逾1.52億 中國海油原副總經理袁光宇受賄罪成一審判死緩
撰文：林芷瑩
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6月17日，江蘇徐州市中級人民法院一審公開宣判，中國海洋石油集團有限公司原黨組成員、副總經理袁光宇，因受賄罪成被判死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對追繳在案的袁光宇受賄所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。
經審理查明，2001年至2022年，袁光宇利用擔任中海石油北方鑽井公司總經理，中海油田服務有限公司總經理、總裁，中海石油（中國）有限公司天津分公司總經理，中國海洋石油渤海石油管理局局長，中國海洋石油有限公司執行副總裁、總裁，中國海洋石油集團有限公司黨組成員、副總經理等職務上的便利，為相關單位和個人在項目承攬、企業經營、職務調整等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受財物，共計折合1.52億餘元人民幣。
徐州市中級人民法院認為，袁光宇的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑。鑑於其歸案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得及孳息已全部追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。法庭遂作出上述判決。
公開資料顯示，袁光宇，男，漢族，中共黨員，1959年出生，1982年在石油大學（原華東石油學院）獲鑽井工程專業學士學位，2001年首都經濟貿易大學研究生畢業，2004年中歐國際工商學院CEO班畢業，2007年中歐國際工商學院EMBA畢業。曾任中國海洋石油集團有限公司黨組成員、副總經理，中國海洋石油有限公司執行董事以及首席執行官。
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